’Af’ çıkacak mı? AK Parti’den ilk açıklama: Gündemimizde yok

Güler, bölgesel risklere dikkat çekerek, sürecin önemine vurgu yaptı. Güler, "Türkiye'nin toplumsal barışının önümüzdeki dönemlerde çok daha önemli hale geleceğini gördüğümüz birçok olaylar gelişecektir ve bu yönüyle de beraber bu toplumsal temsilin sağlandığı önemli yer Meclis'tir. Meclis'in, siyasi parti gruplarının doğrudan bilgilendiriliyor olması çok kıymetli bir şeydir" dedi.

'ŞARTLI SÜREÇLE YAKLAMAYI DOĞRU BULMAM'

Güler, terör suçluları dahil genel af ve Abdullah Öcalan'a ev hapsi yolunun açılacağı yönündeki iddialar sorulması üzerine, "Bu olaylara şartlı, birbirine bağlantılı, 'o olmazsa hiçbir şey olmaz' gibi bir süreçle yaklaşmayı ben doğru bulmam. Öyle bir af gibi bir konu da gündemimizde şu anda yok. Zaten ceza infaz yasamızda bizim kendi hayati konumunu sürdüremeyecek derecede, bireysel çalışmalarını, bireysel insani davranışlarını yapamayacak derecede hasta, yatalak, bakıma muhtaç hale gelmiş mahkumların sonuçları itibarı ile belli bir yaştan sonra Cumhurbaşkanımızın zaten yetkisi içerisinde olan bazı hususlar var. Bu adli adli tıp kurulu raporuna bağlandığı zaman zaten 28 Şubat paşalarında olduğu gibi belli hastalıklar noktasına zaten tahliye ediliyor ve o bakımlarının yapılması için, tedavi yapılması için zaten tahliye yapıyor, o imkan zaten var. Ama bunu bugünden yani sadece buna bağlayarak yürütmek ben çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Mevcut ceza infaz düzenlemesinde siz suç ayrımı yaparak bunu değerlendiremezsiniz. Siz kişinin işlediği suça bakarak infaz düzenlemesinin şeklini belirlemiyorsunuz. Terör suçlu da olsa, adi suçlu da olsa aynı ceza bu koşullar içerisinde, aynı insan hakları özelliği bağlamında sizin bunu infaz etmeniz gerekiyor, onun ayrımı yapamazsınız. Ama bunu getirip buna bağlamak doğru değil. Bizim daha üstte toplumsal barışı değiştirici, dönüştürücü bir duruma getirmemiz lazım. Sadece 'Bir kişi var, bununla ilgili bir infaz düzenlemesi yapalım, buna bağlayalım' gibi bir şey çok basit olur" diye konuştu.