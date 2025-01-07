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Giriş Tarihi: 7.1.2025 09:30

Bakan Memişoğlu duyurdu! 1616 yeni hekimin ataması yapıldı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." dedi.

AA
Bakan Memişoğlu duyurdu! 1616 yeni hekimin ataması yapıldı

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 120. Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü kapsamında illerin sağlık ihtiyaçlarına yönelik yeni doktor atamalarının gerçekleştirildiğini belirtti.

"1616 YENİ HEKİMİN ATAMASINI YAPTIK"

Sağlık hizmet kalitesini artırmak ve vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Memişoğlu, "1616 yeni hekimimizin atamasını yaptık, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. Hekimlerimize yeni görevlerinde başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Bakan Memişoğlu duyurdu! 1616 yeni hekimin ataması yapıldı
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