Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü’ne rüşvet soruşturması

CHP'li Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş hakkında, rüşvet aldığına ilişkin sosyal medya paylaşımları üzerine, Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, Beykoz Belediye Başkanlığı hakkında ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla ilgili devam eden incelemeye ilişkin sosyal medya üzerinden yapılan bir paylaşımda yer alan, Beykoz Belediye Başkanlığı Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün rüşvet aldığı yönündeki iddialar üzerine harekete geçti.

Paylaşımda uygulamadaki yanlışlıklara ve rüşvet döngüsüne detaylı şekilde vurgu yapılırken, açıklamaların devamının geleceği kaydedildi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı Beykoz Belediyesi Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'le ilgili söz konusu rüşvet iddialarını mercek altına aldı.