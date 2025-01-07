Dışişleri Bakanı Hakan Fidan KKTC’yi ziyaret edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, 8-9 Ocak tarihlerinde KKTC'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın söz konusu ziyareti kapsamında, KKTC'yle ikili konular ve Kıbrıs meselesinde son dönemde yaşanan gelişmeler değerlendirilecek. Önümüzdeki aylarda, İsviçre'de BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde Ada'daki iki liderin, anavatanların ve daha düşük düzeyde temsil edilecek olan üçüncü garantör ülke Birleşik Krallık'ın katılacağı gayriresmi bir toplantı düzenlenmesi planlanmakta. Bakan Fidan'ın Lefkoşa ziyareti vesilesiyle KKTC makamlarıyla söz konusu toplantı hakkında da istişarelerde bulunması öngörülüyor.

KIBRIS'TAKİ SON GELİŞMELER

2024 yılı, Kıbrıs meselesinde uzun bir sürenin ardından yeniden hareketlilik yaşanan bir yıl oldu. 15 Ekim 2024 tarihinde New York'ta BM Genel Sekreteri'nin ev sahipliğinde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve GKRY lideri Hristodulidis'in katılımıyla gayriresmi bir akşam yemeği gerçekleştirildi. Söz konusu gayriresmi akşam yemeğinin ardından BM Sözcülüğü tarafından yayımlanan açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin eski Şahsi Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ın çalışmalarına da atıfla, Ada'daki taraflar arasında resmi müzakerelerin başlatılması için halihazırda bir ortak zemin bulunmadığı resmi olarak kayda geçirilmiştir. Türkiye, Anavatan ve Garantör devlet sıfatlarıyla Kıbrıs Türk halkının güvenliği, kalkınması ve refahının teminine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 77., 78. ve son olarak 2024 yılında düzenlenen 79. BM Genel Kuruluna hitaplarında, uluslararası topluma bir an önce KKTC'nin tanınması çağrısında bulunmuştu. Cenevre'de 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde düzenlenen gayriresmi 5+BM formatındaki toplantıda, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar başkanlığındaki Kıbrıs Türk tarafı, iki toplumlu ve iki kesimli federasyon modelinden desteğini çektiğini açıklamış ve Kıbrıs meselesinin çözümüne dair iki devletli çözüm vizyonunu ortaya koymuştu. Türkiye tarafından da tam destek verilen iki devletli çözüm vizyonu çerçevesinde, yarım asırdır denenen federasyon temelli müzakere süreçlerinin bugüne kadar Ada'ya çözüm getiremediği, Ada'da halihazırda esasen iki ayrı devlet ve iki ayrı toplum bulunduğu, Kıbrıs meselesine Ada'nın gerçeklerine uygun, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulabilmenin yolunu açacak resmi müzakerelerin başlatılabilmesi için öncelikle Kıbrıs Türklerinin özden gelen hakları olan egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün uluslararası toplum tarafından tescil edilmesi gerektiği vurgulanıyor.

