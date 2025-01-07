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Giriş Tarihi: 7.1.2025 10:39

Emine Erdoğan: Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri dayanışmayla aşalım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığı pekiştirmeye vesile olmasını diledi. Erdoğan, " Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri, sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşalım." dedi.

AA
Emine Erdoğan: Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri dayanışmayla aşalım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayalım ki gerçek engeller, farkındalıktan yoksun kalplerde saklıdır. Erişilebilir bir dünya, yalnızca bir hayal değil, hepimizin çabasıyla gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir. Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri, sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığımızı pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum."

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Emine Erdoğan: Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri dayanışmayla aşalım
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