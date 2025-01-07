FETÖ’nün istikrarsız yönetimiyle dağılmalar başladı

FETÖ'nün üst kademesindeki isimler, örgüt tabanındaki dağılmaları engellemek için yönetim şeklini hızlıca revize etti. Üst yönetiminde sular durulana kadar örgütün tek bir isim tarafından değil, 12 kişiden oluşan İcra Heyeti tarafından yönetilmesine karar verildi. 12 kişilik heyette Abdullah Aymaz, Naci Tosun, Şerif Ali Tekalan, Barbaros Kocakurt, Mehmet Vehbi Yavuzlar, Cevdet Türkyolu, İsmet Aksoy, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı, Said Kaya, Adem Kalaç ve Talip Büyük yer aldı. Bu isimler arasında Gülen'in bıraktığı koltuğun tek hâkimi olmak isteyenler ve o isimleri ayrı ayrı destekleyenler çıktı. İcra Heyeti ne kadar olumlu bir hava çizmeye çalışsa da yönetimdeki gruplaşmalar örgüt genelinde hissedilir bir hal aldı. Kararlar 12 kişilik heyet tarafından alınıyor gibi gözükse de heyette asıl etkiyi Abdullah Aymaz'ın başını çektiği Mehmet Vehbi Yavuzlar, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Muhammed Çetin ve Talip Büyük'ün gösterdiği belirtildi.

KARAR ALAMIYORLAR

Yönetimdeki çatlaklar karar alma aşamasında aksaklıkları gün yüzüne çıkardı. Elebaşı Gülen'in ölümünden önce heyet tarafından alınan kararlar son kertede Gülen tarafından onaylanıyordu. Ancak, şimdi alınan kararlar heyetteki her bir isim tarafından sorgulanır oldu. Bu da karar alma aşamasında aksaklıklara neden olmaya başladı. İcra Heyeti içindeki sıkıntılar sadece alınacak yeni kararlarla da sınırlı değil. Ne kadar birlik mesajı verilse de örgüt tabanında heyete karşı oluşan güvensizlik, üst yönetimin maddi kaynak bulmasında problem haline geldi. Bu nedenle İcra Heyeti'nin güçlü gözüken kanadı yani Abdullah Aymaz ve ekibi "himmet" oranlarında artışa gidilmesini istediği öğrenildi.



GÜÇ SAVAŞI DEVAM EDİYOR

Örgüt elebaşı Gülen ölmeden önce İcra Heyeti'nde değişikliğe gidilmesini söylemişti. Heyetin gençleştirilmesi, farklı milliyetlerden insanların heyette yer alması talimatını vermişti. Ancak, 12 kişilik heyetin tek ortak düşüncesi gücü elinden bırakmamak oldu. Gülen'in ölümünden sonraki sürecin "geçiş dönemi" olduğu bahanesi ile heyette değişiklik yapılmaması kararı alındı.

DUMANLI BEKLENEN ETKİYİ YARATMADI

Heyete en son dahil edilen isimlerden biri de kapatılan Zaman gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı oldu. Dumanlı'nın katılması ile örgüte katılımın artması bekleniyordu. Ancak, Dumanlı beklenen etkiyi yaratmadı. FETÖ'nün üst kademesindekiler Dumanlı'nın pasif bir profil çizdiği düşüncesinde. Dumanlı'nın tabandan itibar görmediği için heyette yer alabilecek seviyede olmadığı düşüncesi hâkim oldu. FETÖ'nün üst düzey örgüt mensuplarından olan Mustafa Özcan ise 12 kişilik İcra Heyeti'ne bu sefer girmedi. Özcan, Abdullah Aymaz ve ekibinin etkili olduğu heyette ön planda olamayacağı düşüncesi ile yer almak istemedi. Ayrıca, örgüt içerisinde 2025 yılı için ülke sorumlularının ataması da tartışma konusu haline geldi. Ülke sorumlusu ve diğer yönetici atamalarının İcra Heyeti tarafından yapılacağı duyuruldu. Bununla birlikte İcra Heyeti'nde de Şubat 2025'te değişiklikler yapılması bekleniyor.

Halihazırdaki örgüt sorumluları arasında kendilerine yakın isimlerin atanmaları konusunda da bir çekişme var. Hatta çekişmenin boyutu toplantılarda gerginlik yaşanmasına bile neden olacak şekilde. İcra Heyeti'ndeki kimi isimler yerlerini garantiye almak için kendilerine yakın isimleri Avrupa alanında çalışma yapmaya gönderdiği öğrenildi.