MHP Genel Başkanı Bahçeli’den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Yeni yüzyılın siyasi yol haritası milli ve manevi değerlerle yekvücut olmuş bir halde şekillenmelidir. Yeni yüzyılda bozgunculuğun esamesi dahi okunmayacaktır.

Türk milletinin barış, huzur ve istikrar dönemi kapıları açılmıştır. Yıkmak kolay yapmak zordur. Yıkım heveslilerine karnımız toktur. Yeni yüzyıl barışın ve huzurun yüzyılı olacaktır. Yeni yüzyıl terörsüz Türkiye ile perçinlenecektir. Kronik sorunlar çözülecektir. Bundan rahatsız olanları, sinekli mevzilerinde fesatlık yapanları görüyor, acınacak hallerini ibretle seyrediyoruz.

Milliyetçi ülkücü harekette yer bulup itibar kazanan, çevre yapan bir avuç ahmağın çıkarları kesildi diye ileri geri konuşmaları edepsiz hezeyandır. Bu ilkesizlerin gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Kurnazca kendilerini saklayan, insicamımızı sakatlama çabasında olanların maskesi düşünce aramızdan sıvıştıkları bilinen gerçektir. Türk milletini meşgul eden, meselelere kalıcı çözüm getiremeyenlerin, küçük partilerde ayağımıza dolanmaları kişilik yetersizliğinin sancısıdır.

CHP'ye yanaşmış ilkesizlerin hariçten gazel okumaları, boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır.

Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimizi iddia edenler, içimizdeyken siyasetimize en küçük katkı veremiyorlardı. Kedinin aynada aslan görmesi neyse bunların durumu aynı. Kurt kurdu tanır ama biz bunları tanımıyor ve hiç de takmıyoruz. Bizim vatan sevdamızı tartıya çıkaracak bir siyasi oluşumu hiçbir kundak sarmamıştır. Terör musibeti bitecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak.