Son 10 yıldaki terör kaynaklı ekonomik kayıp 663 milyar dolar oldu

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yapılan "Sosyo-İktisadi Maliyetleri İtibariyle Türkiye'de Terörizm Sorunu" başlıklı Genel Araştırma Projesine göre; Terörün ekonomi üzerindeki en büyük saptırıcı etkilerinin ihracat gelirleri ve özel sektör girişim yatırım kararları ekseninde ortaya çıktığı; bunu sırasıyla, yabancı sermaye girişi ve turizm talebinin izlediği anlaşıldı. Terörün özel sektör girişim ve yatırım kararları, doğrudan yabancı sermaye girişi, ihracat hacmi ve turizm talebi gibi makro büyüklükler aracılığıyla Türkiye ekonomisi üzerindeki örtük ve dolaylı kaybı son 10 yılda 663 milyar dolar oldu.

270 BİN FİRMA YATIRIMDAN VAZGEÇTİ

Terör nedeniyle son 10 yılda, 270 bin 362 potansiyel firma yatırım yapmaktan vazgeçti. Bu sebeple, yaklaşık 557,9 Milyar dolar değerinde potansiyel fiziki sermaye birikimi gerçekleşemedi.

103 MİLYAR DOLAR İHRACAT KAYBI YAŞANDI

Sermaye birikiminin yanı sıra terör nedeniyle son 10 yılda yaklaşık 102,6 Milyar dolar değerinde potansiyel ihracat geliri elde edilemedi.

1,7 MİLYAR DOLAR SERMAYE GİRİŞİ GERÇEKLEŞMEDİ

1,7 Milyar dolar değerinde potansiyel yabancı sermaye girişi de terör nedeniyle gerçekleşemedi.

292 BİN TURİST ZİYARETTEN VAZGEÇTİ

Terörün ekonomik kayba neden olduğu bir başka alan ise turizm oldu. 291 bin 921 potansiyel turistin Türkiye'ye yönelik turizm talebinden vazgeçti. Bu sebeple, yaklaşık 160,8 Milyon dolar değerinde potansiyel turizm geliri elde edilemedi.