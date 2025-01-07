Suriye’de her türlü oyunu bozarız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen Es-Safedi, Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el- Huneyti ve Ürdün Genel İstihbarat Departmanı Başkanı Tümgeneral Ahmed Husni'yle Ankara'da 3+3 formatında toplantı yaptı. Suriye'de terör örgütleriyle mücadele ana gündemli toplantıdan sonra Fidan ve Safedi ortak basın toplantısı düzenledi. Safedi daha sonra Başkan Erdoğan tarafından da kabul edildi. Fidan, Safedi'nin düzenlediği ortak basın toplantısında özetle şunları söyledi: "PKK'nın, Kürt kardeşlerimizin asil duygularını sömürerek onlar üzerine kurdukları şiddet imparatorluğu artık çökmek üzere. Batılıların bölgede emelleri farklıysa, DEAŞ'ı bahane edip PKK'yı güçlendirerek başka politikaya hizmet edilmek isteniyorsa ona da geçit yok. Her türlü oyunu görecek durumdayız. Sadece görecek durumda değil, aynı zamanda bozacak durumdayız. DEAŞ, Müslüman toplumlar için bir zehirdir. Dinimizi kullanıp sınırsız şiddet uygulayarak insanların vahşice öldürülmesi, terör yoluna gidilmesi, toplumların ve devletlerin bu yolla ifsat edilmesi, istikrarsızlığın ve kaosun oluşturulması bizim sessiz kalacağımız bir durum değildir. İslam toplumlarının ortak sorunu olan DEAŞ'tan kurtulmak için büyük hassasiyetle mücadele ediyoruz.



HARİTA ÜZERİNDE ÇALIŞTIK

Fidan "Suriye'de DEAŞ'ın nerden kalkışmada bulunabileceğini, atabileceğimiz ortak adımları, taktik ve stratejik şekilde, askeri- istihbari yetkililerle harita üzerinde tartıştık." dedi.