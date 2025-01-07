Terörsüz Türkiye turları devam ediyor

İmralı'da bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti, siyasi parti turlarına başlamıştı. Geçen hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti heyetinin dünkü durakları AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi oldu.

AK PARTİ İLE GÖRÜŞME

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, AK Parti'yi TBMM'de ziyaret etti. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in odasında gerçekleşen görüşmeye AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Grup Başkanvekili Özlem Zengin katıldı.

Güler ve Zengin, DEM Parti heyetini kapıda karşılayıp uğurladılar. Görüşme yaklaşık 1 saat 20 dakika sürdü. Güler sorular üzerine, "Samimi, olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık, kendilerini yolcu ettik. Daha sonraki günlerde gerekli açıklamalar yapılacaktır" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile yapılan görüşme ise parti genel merkezinde gerçekleşti ve 1 saat 15 dakika sürdü.

Gelecek Partisi ziyareti sonrası açıklama yapan Önder, "Biraz geçmiş tecrübeleri paylaştık. Yeni gelinen nokta ışığında bizde olan bilgileri kendisine aktardık. Tavsiye, öneri, eleştiri, uyarılarını rica ettik. Sağ olsun bizi ayrıntılı bir şekilde bilgilendirdiler. Biz kapsamlı açıklamayı Selahattin Bey'i de ziyaret ettikten sonra yapacağız" dedi.

Gazetecilerin, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın "Ya barış ya Gazze olacak" sözlerinin hatırlatılması üzerine Önder, "O açıklama bağlamından koparılmış bir açıklamadır. Bizim genel yaklaşımımız bir felaketle tarif etmek değil barış sürecini. Barış kolay bir şey değil ama dünyanın en güzel şeyi. Hep bu ülkeye getireceği bereketle, rahmetle tarif etmekten yanayız. Kimse bu açıklamaları bağlamından koparıp üzerinde tepinmesin, ricamız budur" dedi.

TÜM GÖRÜŞMELERDE YER ALAN DOSYA

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'in tüm görüşmelere elinde götürdüğü dosya merak konusu olmuştu. Önder, dosyanın içinde kendi notlarının yer aldığını söyledi.



GÖRÜŞME BUGÜN DE SÜRECEK

DEM Parti İmralı heyetinin ziyaretleri bugün de devam edecek. Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan heyet, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşecek. DEM Parti heyeti, AK Parti ve Gelecek Partisi'nin ardından Saadet Partisi ile görüştü. DEM Parti heyetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan karşıladı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Önder, "Sürecin sonunda geniş kapsamlı açıklama yapacağız. Barışı el birliğiyle tesis edeceğiz" dedi. Arıkan ise, "Süreçle alakalı kaygılarımızı paylaştık. Bu bilgilendirmeleri yetkili kurumlarımızla görüşeceğiz. Kendilerine destek olmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.