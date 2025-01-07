Yıl sonuna kadar herkes evine kavuşacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde büyük yara alan Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde TOKİ tarafından yaptırılan konutlara taşınma süreci devam ediyor. İki ilçede bugüne kadar 6 bin 639 konutun anahtarları hak sahiplerine teslim edilirken 4 bin 297 aile evlerine yerleşti. İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu, "İlçemizde 438'i yerinde dönüşüm olmak üzere 4 bin 467 afet konutu ve köy evinin anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Devletimizin gücü ve merhametiyle depremzede vatandaşlarımız 1 yıl gibi kısa bir süre içinde konutlarına taşınmaya başladı" dedi. Kaymakam Soylu, "2024 yılı içinde evlerine taşınan aile sayısı 3 bin 7 oldu. 1460 ailenin de taşınma süreci devam ediyor. Onlar da en kısa sürede konutlarına yerleşmiş olacaklar" diye konuştu.

"SAHADA OLACAĞIZ"

Depremde büyük hasar alan ve merkezde neredeyse konutların tamamı yıkılan Nurdağı ilçesinde ise 1500'ü köy evi olmak üzere toplam 7 bin 400 konut yapılıyor. İlçede 5 bin 869 hak sahibinden 1917'sine anahtarları teslim edildi. Bunların 1124'ü konutlarına yerleşti. 166 kişi de köy evlerine yerleşti. Nurdağı Kaymakamı Nurullah Cemil Erciyas, "Yapılan konutların ısınma ve sıcak su ihtiyaçlarında abonelik ve test işlemlerinin ardından doğalgaz ve ısıtma sisteminin kontrol edilmesi gerekiyor. Teslim edilen konutlarımızın büyük kısmında bu sorunun çözülmesiyle konutlara yerleşme hız kazandı" dedi. İlçedeki tüm konutların bu yılın sonuna kadar yerleşmiş olacağını anlatan Erciyas, "Bu yılın sonuna kadar evine yerleşmemiş bir tek vatandaşımız kalmayacak" diye konuştu.