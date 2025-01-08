Ailelere müjdemiz olacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2025 yılının "Aile Yılı" olarak ilan edildiğini belirtti. Bakan Göktaş, 13 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ailelere yönelik yeni müjdeler vereceğini açıkladı.

ÖNCELİĞİMİZ TEŞVİK

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, Türkiye'de evlenme oranları ve doğurganlık hızı azalırken, boşanma, ilk evlenme yaşı, ilk anne olma yaşı, tek ebeveynli aile sayısı, yalnız yaşayan birey sayısı ve yaşlı nüfus oranının arttığına dikkat çekerek, "Evlenme oranları azalırken hiç evlenmeyenlerin sayısı da belirgin ölçüde artıyor. Bu durum ailemizi güçlendirmemizin de önemini ortaya koyuyor. Ailemizi güçlendirmek için de sağlıklı aileler kurulmasını teşvik etmek bakanlık olarak önceliklerimiz arasında yer alıyor" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

2025'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüksek takdirleriyle 'Aile Yılı' olarak ilan ettiklerini belirten Göktaş, "Aile Yılı'nda vatandaşlarımızın hayatına doğrudan dokunacak müjdelerimiz olacak. 13 Ocak'ta Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından detaylarının açıklanacağı Aile Yılı'nda vereceğimiz müjdelerin ve yıl boyunca yapacağımız etkinliklerin ülkemiz ve milletimiz için şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Toplumumuzun tüm kesimlerini bu anlamlı yılın mutluluğunu aileleriyle birlikte paylaşmaya davet ediyorum" diye konuştu.