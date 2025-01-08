Başkan Erdoğan imzaladı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi!

ACİL DURUM VE KRİZ YÖNETİM PLANLARI OLUŞTURACAK

Siber güvenlik ekosistemi ile yerli ve milli ürün ve teknolojilerin geliştirilmesine ve yerli girişimcilerin dünya pazarında rekabetçi konuma gelmesine yönelik çalışmalar yapacak, siber güvenliğe ilişkin ihtiyaç duyulan alanlarda Ar-Ge ve teknoloji transferi yapacak, siber güvenlik zafiyetinin tespit edilmesi için çalışmalar yürütecek, acil durum ve kriz yönetim planları oluşturacak, mevzuatla verilen diğer görevleri uygulayacak.

Yurt içinde başkan tarafından, yurt dışında başkanın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı kararıyla temsilcilik kurulabilecek.