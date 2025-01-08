Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki koltuk kavgasında gerilim tırmandı: Ekrem tökezlesin diyenlere pışık derim!
Giriş Tarihi: 8.1.2025 16:32 Son Güncelleme: 8.1.2025 16:46

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki koltuk kavgasında gerilim tırmandı: Ekrem tökezlesin diyenlere pışık derim!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kez daha kazan kaynadı. CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki koltuk kavgası iyice kızıştı. Ekrem İmamoğlu, bugün katıldığı etkinlikte hem partisine hem de Yavaş'a çok sert mesajlar yolladı!

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki koltuk kavgasında gerilim tırmandı: Ekrem tökezlesin diyenlere pışık derim!

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'değişim' vaadiyle göreve gelen Özgür Özel, parti içindeki otoriteyi sağlayamadı. Bu kez de CHP'li belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında koltuk kavgası çıktı. İkili arasında başlayan gerilim had safhaya ulaşırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vites artırdı. Bugün katıldığı bir etkinlikte açık açık Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef aldı.

Mansur Yavaş ile arasında süren gizli adaylık savaşında vites artıran İmamoğlu, hem CHP içerisine hem de Yavaş cephesine ağır mesajlar yolladı.

"EKREM TÖKEZLESİN DE ONUN YERİNE BEN GEÇERİM DİYENLERE..."

Daha sonra üstü kapalı bir şekilde Yavaş'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Öyle bir şey yok. O kadar net." diyerek sert çıktı.

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Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki koltuk kavgasında gerilim tırmandı: Ekrem tökezlesin diyenlere pışık derim!
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