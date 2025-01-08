Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasındaki koltuk kavgasında gerilim tırmandı: Ekrem tökezlesin diyenlere pışık derim!

"EKREM TÖKEZLESİN DE ONUN YERİNE BEN GEÇERİM DİYENLERE..."

Daha sonra üstü kapalı bir şekilde Yavaş'a göndermede bulunan İmamoğlu, "Ben bir adım geri durayım, üç adım geriden izleyeyim, Ekrem tökezlesin de belki onun yerine ben geçerim diyenlere 'Pışık' derim. Öyle bir şey yok. O kadar net." diyerek sert çıktı.