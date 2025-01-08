ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Florida'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki Amerikan askerlerini geri çekip çekmeyeceği ve ülkedeki süreçle ilgili açıklamalarında, Türkiye'nin önemine vurgu yaptı. Suriye'deki 2 bin Amerikan askerinin geri çekilmesi ile ilgili bir soruya Trump, "Bunu size söylemeyeceğim, çünkü bu bir askeri stratejinin parçası. Ancak şunu söyleyebilirim ki bu Türkiye ile ilgili bir durum" yanıtını verdi. Suriye ile ilgili meselelerde Türkiye'nin önemine dikkati çeken Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, benim dostum ve saygı duyduğum biri. Onun da bana saygı duyduğunu düşünüyorum" ifadesini kullandı.