İçişleri Bakanı Yerlikaya, TBMM’de Valiler Buluşması Programı’nda konuştu

Yerlikaya, TBMM'de düzenlenen Valiler Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, "egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" sözünün tecelli ettiği Mecliste bulunmanın onurunu yaşadığını söyledi.

TBMM'nin, bir milletin var olma mücadelesini en zor şartlar altında dahi yönettiğini hatırlatan Yerlikaya, Meclis'in sadece Türk milletine değil, tüm mazlum milletlere de ilham olduğunu vurguladı.

Ali Yerlikaya, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde yüreği vatan aşkıyla çarpan Mehmetçiğin sevk ve idaresinin, kurtuluş planlarının, Ankara'da yanan bağımsızlık ateşinin tüm yurda yayılmasının Meclis sayesinde olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Bu irade, Milli Mücadele'nin zaferle taçlandığı günlerden bu güne demokrasimizin sarsılmaz kalesidir. Bu Meclis, Kurtuluş Savaşı'nda top sesleri altında milletimizin iradesini haykırdığı bir yer. 15 Temmuz gecesi de dimdik ayakta durmuş, milletimizin kararlılığına öncülük etmiştir. 15 Temmuz, milletimizin iradesine zincir vurulmayacağının, Türkiye'nin diz çökmeyeceğinin ilanıdır. Bugün, Kurtuluş Savaşı'ndan 15 Temmuz'a sahip olduğu irade ve kahramanlık ruhuyla Türkiye Yüzyılı'nı inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde büyük ve güçlü Türkiye için omuz omuza çalışıyor, her türlü tehdide karşı, milletimizin huzur ve güvenliğini teminat altına alıyoruz."

Yerlikaya, valilerin bulundukları şehirlerde devleti temsil ederken aynı zamanda milletin huzurunu, kamu düzenini ve güvenliğini de koruduklarını belirtti.

"TÜRKİYE İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORUZ"

Valilerin görevlerinin, devletle millet arasında sarsılamaz güçlü bir bağ kurmak olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, nihai hedefin ise "iyi ki valimiz var " dedirtmek, vatandaşın gönlünde iz bırakacak hizmetler gerçekleştirmek olduğunu ifade etti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kamu düzeni, sadece bir güvenlik meselesi değildir, aynı zamanda milletimizin refahı, huzuru ve geleceği için bir teminattır. Türkiye'yi terörle, kaosla ve vesayetle yıpratmaya çalışanlara karşı elde ettiğimiz her başarı, milletimizin gücünü ve iradesini göstermektedir. Valilerimiz de bu mücadelenin en ön saflarında gece gündüz demeden, adalet ve millet aşkıyla görevini yapmaktadır. Artık bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgesel ve küresel ölçekte barışa hizmet eden, mazlumların sesi olan büyük ve güçlü bir Türkiye var. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak büyük ve güçlü Türkiye mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Terörden arındırılmış, güvenliği tesis edilmiş, asayiş berkemal, zehir tacirlerine nefes aldırmayan, her köşesinde huzurun ve güvenliğin hakim olduğu bir Türkiye için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."