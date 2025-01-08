İzmir’de 25 bin belediye işçisi iş bıraktı: Konsere var işçiye yok

İzmir'de, konser ve heykellere milyonlar harcayan Büyükşehir Belediyesi faturayı bünyesinde çalışan binlerce işçiye kesti. 7 Ocak'ta yatması gereken maaşların ancak üçte biri hesaplara yatacağı duyurulunca 25 bine yakın işçi aileleriyle birlikte mağdur oldu. Bunun üzerine DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası, tam gün iş bırakma eylemi gerçekleştireceğini duyurdu.

ENGELLEYEMEYİNCE TEHDİT

Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise eylemi durdurmak için finansman krizinin çözüldüğünü, belediyeye bağlı 32 şirketten 29'unun maaşlarının zamanında yatacağını, diğer üç şirketteki işçilerin maaşlarının da 3 gün sonra hesaplara geçeceğini söylese de sendika geri adım atmadı. Bunun üzerine Tugay önceki gün geç saatlerde eylemin hukuksuz olduğunu, iş bırakanlar hakkında idari işlem başlatılacağını söyledi. Fakat sonuç değişmedi.

İŞ BIRAKAN ŞOFÖRLERE TUTANAK

Sendikaya üye 25 bine yakın işçi, dün sabah işyerlerinde kart basıp Konak'taki sendika binası önünde toplandı. İşçiler üzerinde "Hesabı emekçiye kesmeyin. Bıçak kemikte" yazan pankart açıp kortej halinde Kültürpark'taki İzmir Büyükşehir Belediyesi binasına yürüdü.

Eyleme kent içi toplu ulaşımın can damarını oluşturan ESHOT Genel Müdürlüğü çalışanlarından da destek geldi. Görevi kabul etmeyen bazı otobüs şoförleri kontak kapatıp sefere çıkmadı. Edinilen bilgiye göre iş bırakan şoförler hakkında tutanak tutuldu.

'BOŞ VAATLERE KARNIMIZ TOK'

Belediye binası önünde açıklama yapan DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, "Artık boş vaatlere karnımız tok. 22 bin 500 İZELMAN ve İZENERJİ işçisinin maaşlarını ve toplu sözleşmeden doğan birçok hakkını alamadık. 25 yıldır İZBB'de örgütlüyüz, ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu paranın kesileceği bilinmekteydi. Eski belediye başkanlarının bıraktıkları borç yükünün faturasını işçilere kesemezsiniz. Ayın 10'unda ilçe belediyelerinde de kesinti olacak. Hak aramadan bahsediyorlar. Buradan söylüyorum. Bu yanlıştan dönün. Bir arkadaşımıza tutanak tutulursa eylemlerimiz artarak devam eder" dedi.

DERDİMİZ İZMİR HALKINI MAĞDUR ETMEK DEĞİL

İZBB'DE örgütlü şubeler adına konuşan Genel İş 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül: Son bir kez daha uyarıyoruz, maaş ve sosyal haklarımızın ödemelerini ivedi bir şekilde gerçekleştirin ve işçiyi mağdur etmekten vazgeçin. Ödeme yapılmadığı takdirde eylemliklerimiz büyüyerek devam edecek. Derdimiz belediyemizi ve İzmir halkını mağdur etmek değil. Ancak mağduriyetimiz giderilmezse alacağımız kararları uygulamak zorundayız. Bu kaosun son bulmasının bir tek yolu var, o da alacaklarımızın ödenmesidir.