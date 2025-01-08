Sıfır Atık’a bir ödül daha

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, çevre ve sürdürülebilirlik alanında başlattığı "Sıfır Atık Projesi" ile 6. Mehmet Akif İnan Ödülleri'nde "Uluslararası Değer Ödülü"ne layık görüldü. Ödülü, Emine Erdoğan adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum aldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ödül törenine gönderdiği mesaj okundu. Mesajında, programın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak programa katılanları selamlayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: "Mehmet Akif İnan, birleştirici yönünü, kurduğu ve genel başkanlığını yaptığı eğitimciler sendikasına ve Memur-Sen Konfederasyonu'na taşımıştır.

İsrail'in Kudüs'e yönelik saldırılarını da yıllar öncesinden mısralarında anlatan eğitimci, şair, yazar Mehmet Akif İnan'ın yazdıklarının halen güncelliğini koruması, ölümsüz bir esere imza attığının büyük kanıtıdır." Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mehmet Akif İnan'ın niyetindeki hayrın, kurduğu sendikada hayat bulduğunu belirterek, "Merhum ağabeyimizin kaleminde, sözünde, şiirinde ne varsa, bugün o sözler, Türkiye'nin en büyük emek örgütüne dönüşmüştür. Bu teşkilat, köklerine ne kadar tutunduysa, gövdesi o derece güçlenmiştir. Sadece ülkemizde değil, küresel mecrada da iyiliği, güzelliği, merhametiyle öne çıkan dev bir çınar olmuştur" dedi.