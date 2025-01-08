Terör bitecek kardeşlik bilenecek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli, şunları söyledi:

TOP ÇEVİRENLERİN SÜRESİ DOLDU:

Hep birlikte Türkiye olmaktan hariç tercih kalmadı. Devir değişmiş, zincirler kırılmış, Türk milletinin barış, refah, huzur ve istikrar döneminin kapıları ardına kadar açılmıştır. Top çevirerek siyaset yaptığını zannedenlerin süresi doldu. Bizim boşa geçirilecek bir saniyemiz bile yok. Yeni yüzyıl, barışın, huzurun yüzyılı olacak, terörsüz ve şiddetsiz Türkiye'nin yükselişiyle perçinlenecek.

ETNİK BLOKLAŞMA YOK: Yeni yüzyılda ayrışmanın, ayrımcılığın, dağılmanın, ufalanmanın, marjinal kategorilere ayrılmanın, ilkel mahiyetli etnik ve mezhebi bloklaşmanın adından asla bahsedilemeyecek. Bize milliyetçilik dersi vermeye, vatan sevgisi dikte etmeye kalkışanlara aldırış etmiyoruz. Kurt, kurdu tanır ancak biz bunları tanımıyoruz. Bizim dava ve vatan sevdamızı tartıya çıkaracak, ülke ve ülkü heyecanımızı kurcalayıp aşındıracak siyasi fırıldağı henüz hiçbir kundak sarmadı.

HOPLAYAN HOPLASIN: Gocunan gocunsun, hoplayan hoplasın, terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek. Doğudan batıya, kuzeyden güneye türkülerimiz söylenecek, oyun havalarımız çalınacak, kem gözler def edilecek, dağlarımızda papatyalar toplanacak.

SİLAH TAŞIYANLAR CEZAEVİNE: Kanunsuz ve gayrimeşru şekilde elinde taşıdığı silahlarla yurtiçinde veya yurtdışında hunhar ve menfur hedeflerin peşine düşen teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşürülmek olacak.

Bahçeli'nin, Türk devletlerinin bayraklarının yer aldığı rozet ile yüzük taktığı görüldü.

DİKKATLİ OLUNMALI: (Suriye'deki gelişmeler) Geçiş hükümetinin aldığı kararlar, verdiği pozitif mesajlar değerli. Suriye'yi iç savaşa çekmeyi projelendiren, etnik ve bilhassa mezhebi kargaşaya sürüklemeyi amaçlayan tahrik ve provokasyon mekanizması işletiliyor. Son derece dikkatli olmak lazım. ABD'de oynanan DEAŞ oyunu, patlayan bombalar, yapılan saldırılar Trump'ın koltuğuna oturmasına sayılı günler kala Suriye'de sinsi hazırlığın yapıldığına işaret değilse acaba ne?

KARDEŞİME RAHMET NİYAZ EDİYORUM: (Ferdi Tayfur'un vefatı hakkında) Arabesk bizim geleneğimizin süsü, sedası ve gerçeği. Milyonlarca vatandaşımızın kalbinde taht kuran arabesk müziğinin duayen isimlerinden birisi, çok değerli kardeşim, arkadaşım, Allah vergisi sesiyle ve her biri altın değerindeki eserleriyle gönüllere su serpen, hatırasıyla herkese yetecek olan Tayfur'a bir kez daha Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.



GAZZE YÜREĞİMİZDE

(DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın 'Ya barışı inşa edeceğiz ya da her yer Gazze olacak' açıklaması) Gazze zaten içimizde, yüreğimizde. Eğer yıkılmış Gazze'nin Türkiye'ye taşınacağı ima ediliyorsa, o zaman buna niyet ve teşebbüsü aklından geçirenlerin siyonist barbarlıkla eşanlı şekilde açacakları karanlık cephenin makberleri olacağını bilmeleri, bunu da unutmamaları mühim ikazımız. Kavgayla gideceğimiz yer yok.



TERÖR ÖRGÜTÜ İSTEMİYORUZ

Suriye'nin istikrar ve barış ortamı Türkiye için kırmızı çizgi. Aynı şey Irak için de geçerli. Ne içimizde ne de dışımızda kanlı silah, kandan geçinen terörist ve bölücü terör örgütü istemiyoruz. Türk- Kürt kardeşliğini dinamitlemeyi, Türkiye ve bölge ülkelerini kaosa itmeyi hesaplayan kim varsa alayı birden karşımızda, mücadelemiz can pahasına sürdürülecek.