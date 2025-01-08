Terörsüz Türkiye turları devam ediyor

DEM Parti İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından başlayan 'terörsüz Türkiye' turlarını CHP, DEVA ve Yeniden Refah partileri ile sürdürdü. TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ile Ahmet Türk'ten oluşan heyetin dünkü ilk durağı CHP oldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılan görüşme 1 saat 36 dakika sürdü. Özel, "CHP olarak katkı sağlayacağımızı daha önce ifade etmiştik.. Bugüne kadar ve bundan sonrasıyla ilgili beklentilerimizi, endişelerimizi, eleştirilerimizi dile getirdik. Süreç Meclis odaklı ilerlemeli. Meclis'te tüm siyasi partilerin içinde olduğu, güçlü komisyon çalışmasına ihtiyaç var. Önemli olan kanı, gözyaşını ve Türkiye'nin bir bütün olarak kaybetmesini engelleyip, hep beraber yarınlara umutla bakabilmek. Biz bu umudu muhafaza ediyoruz" dedi. Kapsamlı görüşme yaptıklarını söyleyen Önder de "Önerilerini, katkılarını ve endişelerini dinledik. Özellikle endişe ve itirazlar, verilen destekler kadar, hatta ondan daha fazla anlamlı. Evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız. Bu sorumlulukla yaklaşıyoruz" diye konuştu.

İKİNCİ DURAK DEVA'YDI

Heyet daha sonra DEVA Partisi Genel Merkezi'nde Genel Başkan Ali Babacan ile bir araya geldi. Babacan, destek açıklaması yaptı.



DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞME BU HAFTA

Bir sonraki İmralı ziyaretinde Ahmet Türk'ün yer alıp almayacağının şimdilik belirsiz olduğunu belirten Önder ise Selahattin Demirtaş ile görüşmenin muhtemelen bu hafta içi gerçekleşeceğini kaydetti.