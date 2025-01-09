2025 ailenin yılı olacak

Türkiye'de nüfusun yaşlanması ve doğum oranlarının düşmesi, Aile Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Çeşitli çalışmalarla doğum oranlarını artırmayı hedefleyen bakanlık, bu yılın 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle faaliyetlerini hızlandıracak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13 Ocak'ta gerçekleştirilecek 'Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yıl içerisinde gerçekleştirilecek projeleri açıklayacak. Aile Yılı kapsamında ise genç çiftlere yeni müjdelerin gelmesi bekleniyor:

Güçlü aile yapısının sürdürülebilmesi ve ailenin düzenli bir gelir seviyesine sahip olabilmesi için aile fertlerinden en az bir çalışanın olması temin edilecek.

Gençlerin maddi zorluklar nedeniyle evlilikten kaçınmalarını engellemek ve gelir seviyesi asgari hayat standartlarının altında olan aileleri refaha eriştirmek için Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi hayata geçirilecek.

Aileyi tehdit eden risklere karşı aileleri ve çocukları korumak adına ailelere dijital medya okuryazarlığı ve siber zorbalıkla mücadele eğitimleri verilecek.

Evliliği teşvik edecek politikalar geliştirilerek gençlerin evliliğe karşı olumsuz algı ve tutumu değiştirilecek.

Ülke kalkınmasına katkı sağlayacak yeni modellerle esnek ve uzaktan çalışma modelleri dahil, kadınların ev ve iş hayatı arasında tercih yapma zorunluluklarının ortadan kalkması hedefleniyor.

Bu sene kurulan ve ilk toplantısını gerçekleştirecek olan "Nüfus Politikaları Kurulu" ile "Nüfus ve Demografik Değişimler" ve "Nüfus Politikaları" gibi konularda stratejik adımlar atılacak.

2023 doğurganlık hızı en düşük 3 il (Bartın, Karabük, Zonguldak), 2023 doğurganlık hızı en yüksek 3 il (Şanlıurfa, Mardin, Şırnak), 2009- 2023 doğurganlık hızı farklılaşmasının oransal olarak en yüksek olduğu 3 il (Van, Ağrı, Siirt) ve 2009-2023 doğurganlık hızı farklılaşmasının oransal olarak en düşük olduğu 3 ilde (Kırklareli, Balıkesir, Manisa) saha çalışması yapılarak gençlerin evlilik ve çocuk sahibi olmaya ilişkin algı, tutum ve tecrübeleri ele alınacak.

Aile Bakanlığı ve üniversiteler ortaklığında aile yapısının ve değerlerinin güçlendirilmesine yönelik araştırma faaliyetleri yürütmek ve politika oluşturmak için 'Aile Enstitüsü' kurulacak.

Aileye yönelik riskleri ve ailenin iyilik halini ölçen 'Aile Endeksi' oluşturulacak.