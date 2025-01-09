38 ilde FETÖ operasyonu: 36 tutuklama

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından düzenlenen ve 38 ili kapsayan FETÖ operasyonlarında 63 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 36'sı tutuklanırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, "Terör örgütüne üye olmak", "Finans sağlamak" ve "Sosyal medya hesapları üzerinden FETÖ propagandası yapmak" suçlarından arandıkları belirtildi. Operasyonlarda çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

"MÜCADELEYE DEVAM"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "FETÖ elebaşının ölümünden sonra da bu hain terör örgütüne yönelik yürüttüğümüz mücadelede hiçbir gevşemeye yer yok. Milli irademize darbe yapmaya yeltenen bu hain yapıyı temizleyene kadar mücadelemize devam edeceğiz."