AK Partili Ahmet İyimaya hayatını kaybetti! Ömer Çelik’ten açıklama: Acımız çok büyük

ÖMER ÇELİK: ACIMIZ ÇOK BÜYÜK

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyimaya'nın vefatının ardından yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz... Acımız çok büyük... Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekânı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun." ifadelerini kullandı.

"MEKANI CENNET OLSUN"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hayatını kaybeden eski milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde Amasya ve Ankara milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet komisyonlarında başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

AHMET İYİMAYA KİMDİR?

Ahmet İyimaya, 22 Kasım 1950 tarihinde Amasya'nın Yuvaköy köyünde dünyaya geldi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilik derecesiyle bitirdi.

Sonraki yıllarda Ankara Barosunda uzun yıllar boyunca serbest avukatlık yapan İyimaya, Türk Hukuk Kurumu Bilim Kurulu, TEMA Vakfı kurucu danışma Kurulu üyeliklerinde yer aldı.

Sorumluluk ve Siyaset Hukuku alanlarında kitap ve makaleleri bulunan İyimaya 2010 yılında Londra/ Türk-İngiliz Hukukçuları Derneği'nin "Yılın Hukukçusu" ödülünü aldı.

Evli ve üç çocuk babası olan Ahmet İyimaya, 20 ve 21. dönemde Amasya Milletvekili, 23, 24 ve 26'ncı dönemde ise Ankara Milletvekilliği yaptı. 20. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı, görevi yaptı. Son olarak TBMM'de Adalet Komisyonu Başkanlığı görevi devam ederken 9 Ocak 2025 Perşembe günü hayatını kaybetti.