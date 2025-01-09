AK Parti’li Dağ: CHP, Esad’ın devrilmesine ağıt yakacak noktaya gelmiştir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. AK Parti'li Dağ, ekim ayından bu yana yürüttükleri kongre sürecinde 930 ilçe ve 47 ilde kongre gerçekleştirdiklerini söyledi. Dağ, "Mayıs 2023 seçiminin ardından kongrelerimizle birlikte ilçelerde yüzde 85, illerde ise yüzde 60'lık bir değişimi yaşadık. Kongre süreçleri bizim için birlik ve beraberliğimizi artırma, kadrolarımızı genişletme ve güçlendirme süreçleridir" dedi.

'AK PARTİ'DE KAVGACILAR BARINAMAZ'

Dağ, AK Parti'de küslük ve kırgınlık olmadığını kaydederek, "AK Parti'de kavgacılar ve kaos sevdalıları barınamaz. AK Parti, yüzeysel bir siyasi parti değildir. AK Parti, büyük ve güçlü bir ailedir. Millete hizmet aracı olarak gördüğümüz siyaseti icra ederken, en küçük ilçeden en büyük ile kadar her noktada aile olmanın getirdiği hukuk ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, benimsediğimiz ve yaşattığımız bu hasletlerle 22 yıldır iktidar olarak milletimize hizmet ediyoruz. 22 yılda her alanda Türkiye'nin çehresini değiştirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Yerel seçimlerde ortaya çıkan netice üzerinden gerçeklikten kopuk bir gelecek projeksiyonu ortaya koyanlara en büyük cevap, kongre salonlarımızdaki coşkudur" diye konuştu.

'SURİYE'NİN İSTİKRARI, TÜRKİYE'NİN OLMAZSA OLMAZIDIR'

Türkiye'nin yalnızca kendi topraklarında istikrar sağlayan bir ülke olmadığını, aynı zamanda Karabağ'da, Libya'da, Afrika'da ve Suriye'de barış, özgürlük ve yeni bir dönem için önemli adımlar attığını işaret eden Hamza Dağ, "Özellikle Suriye meselesinde, AK Parti teşkilatları ilk günden itibaren, Türkiye'ye sığınan mazlum Suriyelilerin yanında olmuştur. İstikrarlı ve sistemli bir şekilde, devletimizin kurumlarının işleyişine zarar vermemek koşuluyla ihtiyaç sahiplerine kol kanat germiştir. Her türlü provokasyon ve kara propagandaya rağmen ensar-muhacir hukukunu korumak için gayret etmiştir. Bugün gelinen noktada artık zalim Esad kaybetmiş, Suriye'de yıllarca süren kan ve gözyaşı yerini umuda bırakmıştır. Bu 13 yıl boyunca Türkiye, milleti ve devletiyle nasıl masum Suriyelilerin yanında olmuşsa, bundan sonra da olmayı sürdürecektir. Bugün de dış politikamızdaki önceliğimiz, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, bölgenin tamamının terörden arındırılması, özgür Suriye'de huzur ve güven ortamının tesis edilmesidir. Suriye ne kadar güvendeyse, Türkiye de o kadar güvendedir. Suriye'nin istikrarı, Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Suriye'de son dönemde yaşananlar, Türkiye'nin diplomasideki ve uluslararası arenadaki rolüne ilişkin birçok gerçeği de göz önüne sermiştir. Suriye devrimi, Türkiye siyasetinde de bir turnusol kağıdı görevi görmüştür" dedi.

'ÖZGÜR ÖZEL'İN BU ÇIKIŞI, ESAD'I BİLE ŞAŞIRTMIŞTIR'

Dağ, 13 yıl boyunca yaşanan katliam ve zulümlere sessiz kalan, halkın haklı zaferine gölge düşürmek isteyenlerin bu süreçte kendini gösterdiğini belirterek, "CHP, Esad'ın devrilmesine ağıt yakacak noktaya gelmiştir. Esad kaçmak için valizini toplarken CHP Genel Başkanından 'Esad ile görüşün' çıkışı gelmiştir. Şüyuu vukuundan beter bu istek, muhtemelen Beşar Esad'ı bile şaşırtmıştır. Sayın Özel'in bu çıkışı, CHP'nin dış politikayı, bölgeyi ve dünyayı okuyamayan bir yapıda olduğunu net bir şekilde milletimize göstermiştir. CHP, Türkiye'nin ve bölgenin gerçeklerinden kopuk genetik kodlarını, Suriye meselesinde bir kez daha açık etmiştir. 61 yıllık Baas rejimi sayfası tam da kapanmak üzereyken CHP Genel Merkezinden yükselen bu çağrı, aslında bir 'Esad'ı kurtarın' çağrısıdır" değerlendirmesinde bulundu.

'CHP'Lİ BELEDİYELERİN SKANDALLARININ ARDI ARKASI KESİLMİYOR'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aylardır yerel seçim sonuçları üzerinden beyhude bir hayale kapıldığını ve kendisini komik duruma düşüren bir role büründüğünü söyleyen Hamza Dağ, "Göstermelik söylemlerle belediyelerdeki usulsüzlükleri, yolsuzlukları ve eş-dost-akraba atamalarını gölgelemeye çalışsa da artık mızrak çuvala sığmamaktadır. Danışıklı dövüş ile belediye başkanlarına kamuoyu önünde gözdağı verilir gibi yapılsa da CHP'li belediyelerdeki skandalların ardı arkası kesilmemiştir. Özellikle Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerinin, konser ve etkinliklere yaptığı fahiş harcamalar artık milletimizin tamamının bildiği bir gerçektir. Anketler, AK Parti'nin yükselişini ve CHP'nin millet nezdinde bir umut ışığı olamadığını belli ki Sayın Özel'e de göstermiştir. Onun içindir ki Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi; Büyük Kongremizle birlikte yeni bir döneme kapı açacağız. AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkartmayı hedefleyeceğiz" açıklamasında bulundu.

'TÜRKİYE YÜZYILI', TAM DEMOKRATİK ANAYASA İLE PARLAYACAK'

Türkiye sevdalarına dair daha çok hayalleri ve daha çok hedeflerinin olduğunu vurgulayan Dağ, "Her alanda çağ atlatan, mega projelerle ve insana dokunan hizmetlerle Türkiye'de siyaset ve sosyoloji başta olmak üzere birçok alanda köklü dönüşümleri ortaya koyan AK Parti kadroları, 'Türkiye Yüzyılı'nda da aynı özveriyi hiç şüphesiz gösterecektir. Yeni dönem, 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefi doğrultusunda milletimize nice hizmetleri sunacağımız bir dönem olacaktır. Yeni dönem, 'Türkiye Yüzyılı'nın, üzerinde yükseleceği birçok yeni atılımı da ihtiva eden bir dönem olacaktır. Önümüzde koyduğumuz gerçekçi ve Türkiye'nin menfaatine olan tüm hedeflere ulaşmak için ilk günkü azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. 'Türkiye Yüzyılı', terörün olmadığı bir Türkiye ile taçlanacaktır. 'Türkiye Yüzyılı', sivil, kapsayıcı ve tam demokratik bir anayasa ile parlayacaktır. 'Türkiye Yüzyılı', enerjide tam bağımsız bir Türkiye ile olacaktır" dedi.