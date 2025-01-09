Ankara’da Özel Halk Otobüsleri 20 Ocak’ta kontak kapatabilir

"ONAY VERDİĞİMİZE PİŞMAN OLDUK"

Kara, öğrencilerin kullandığı abonman karta ilişkin, "İlk onay veren bendim, verdiğimize pişman olduk. Bu kartlar herkese verilmeyecekti. Bugün abonman sayısı Ankara'da tam bilet sayısını geçti. İki sene önce araçlara binen tam biletli, yüzde 37-38'di. Bugünlerde ise yüzde 20'lerde." dedi.

Ücretsiz biletlerdeki gelir desteğinin artması yönünde talepte bulunan Kara, ücretsiz biniş hakkına sahip 65 yaş ve üstü bazı vatandaşların araçlarda keyfi yolculuk yaptığını ileri sürdü.

"SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM ÜRETİLMEZSE 20 OCAK'TAN İTİBAREN HİZMET VERMEYECEĞİZ"

Sorunlarına çözüm üretilmezse 20 Ocak'tan itibaren hizmet vermeyeceklerini duyuran Kara, Türkiye'de gelir desteği olmadan özel halk otobüsü sektörünün yürüme şansı bulunmadığını savundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'a da seslenen Kara, "Bugüne kadar esnafa yardımcı oldunuz. 20 Ocak'ta bu esnafa kontak kapattırmayalım." çağrısında bulundu.