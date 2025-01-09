Aydın-Denizli arası 55 dakikaya düşecek

2020 yılında yapımına başlanan ve 3 Kasım 2023'te Kocabaş-Kuyucak arası hizmete açılan Aydın-Denizli Otoyolu 17 Ekim 2024'te tamamlanarak vatandaşların kullanımına açılmıştı. Aydın ile Denizli arasındaki mesafeyi 55 dakikaya düşüren otoyol sayesinde, Denizli'den İzmir'e ise sadece 1.5 saatte ulaşmak mümkün hale geldi. Bağlantı yolları ile birlikte toplamda 163 kilometrelik bir yapımın ardından hizmete açılan otoyol sayesinde İzmir, Aydın ve Denizli arasındaki turizm ve sanayi merkezlerinin birbirine bağlanarak bölgedeki trafik sorununun çözülmesi hedefleniyor.

Resmi açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yarın Aydın'da düzenlenecek törenle yapılacak olan Aydın-Denizli Otoyolu, Aydın Çevre Yolu'ndan başlayarak, Aydın-Denizli Devlet Yolu'nun doğusundan paralel ilerleyip Aydın'ın sırasıyla Köşk-Dalama, Sultanhisar-Yenipazar, Nazilli-Bozdoğan, Kuyucak-Karacasu, il ve devlet yollarını keserek ilerleyip Buharkent ve Sarayköy ilçelerini geçerek Denizli Çevre Yolu Kumkısık Ayrım Kavşağı'na varacak. Otoyol buradan Denizli Çevre Yolu'nun batısından paralel ilerleyip Pamukkale bağlantı yolu üzerinden Kocabaş mevkiinde Denizli-Afyon-Ankara Devlet Yolu'na bağlanacak. Aydın Denizli Otoyolu projesi mevcut durumda yer alan İzmir- Aydın Otoyolu'nun devamı niteliğinde olup, Denizli-Burdur Otoyolu ve Burdur-Antalya Otoyolu'nun tamamlanması ile Kapıkule'den Antalya'ya uzanan milli otoyol ağının önemli bir parçası haline gelecek.

5.3 MİLYAR LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

Aydın-Denizli Otoyolu'nu hizmete açıldığı 2.5 aylık süreçte 2.8 milyon araç kullanırken, 163 kilometrelik uzunluğa sahip otoyolda 19 viyadük, 100 köprü, 19 köprülü kavşak ve 74 altgeçit inşa edildi. Şehirlerarası mesafeyi kısaltan otoyol sayesinde yıllık 5.3 milyar lira tasarruf sağlanacağı gibi karbon emisyonu da 61 bin ton azaltılacak.