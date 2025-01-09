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Giriş Tarihi: 9.1.2025 17:20

Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

Bağcılar Belediye Meclisi, Abdullah Özdemir’in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. Yasin Yıldız, 30 oy alarak Bağcılar Belediyesi’nin yeni belediye başkanı oldu.

DHA
Bağcılar’ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu

Bağcılar Belediye Meclisi, Abdullah Özdemir'in AK Parti İstanbul İl Başkanı adayı gösterilmesi sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. Yasin Yıldız, 30 oy alarak Bağcılar Belediyesi'nin yeni belediye başkanı oldu.

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Bağcılar'ın yeni Belediye Başkanı Yasin Yıldız oldu
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