Bakan Bayraktar Gabar’daki günlük petrol üretim miktarını açıkladı: Yıllık getirisi 2 milyar dolar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar katıldığı televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bayraktar, "Gabar'da bugün itibariyle günlük üretimimiz 71 bin varil. Gabar'da çıkan petrolün yıllık ekonomik değeri 2 milyar dolar." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları özetle şöyle:

Suriye'deki durum bizi de çok yakından ilgilendirdiği için yoğun şekilde çalıştığımız bir konu. Cumhurbaşkanımızın da bizlere talimat verdiği konu; özellikle Suriye'de yaşamın normale dönmesi. Elektrik de bugünün dünyasında olmazsa olmaz bir kaynak. Suriye'de enerji altyapısı anlamında her şey eksik. Birçok alanda yapılması gereken işler var. Bizim şu an odak noktamız Suriye'de enerji ihtiyacını karşılamak için kısa, orta ve uzun vadeli planlarımız var. Heyetimizi gönderdik. İhtiyaçlarını tespit edip, Suriye'de yaşamın normalleşmesi, Türkiye'deki Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve onurlu bir şekilde geri dönmesi için çabalıyoruz.

"SURİYE'Yİ ZİYARET EDECEĞİM"

Biz istikrarını korumuş bir Suriye'den yanayız. Bu anlamda onların haklarını düşünüyoruz. Suriye'de belli bölgeler çok kötü, belirli bölgelerde de altyapıların geliştirilmesi lazım. Mobil jeneratörlerle elektrik üretimi yapılan yerler var, burada iyi şeyler yapabiliriz. Yakın zamanda Suriye'yi ziyaret etmeyi de düşünüyorum. Yakın zamanda uluslararası anlamda Suriye'ye yapılan yaptırımların kalkması lazım. Uluslararası bir konferansla burada farklı ülkeler katkı sağlayabilirler. İş modelleri üzerinde çalışıyoruz. Yatırım yaptıktan sonra belli imtiyazlar devreye girebilir. Bütün bu amaçlarla beraber kurgulanmış bir projeyi yönetiyoruz.

HALEP'TE ELEKTRİK YOK

Halep'te elektrik yok, elektrik hatları yok. Savaş öncesinde tesis ettiğimiz iletim hatları vardı. Biz önümüzde 6 aydaki süreçte yaklaşık 500 megavata kadar elektrik ihraç edebiliriz. Hem doğalgazda hem elektrikte üretimden dağıtıma kadar bir planda çalışıyoruz. Hem Türkiye'deki hem de farklı ülkelerden gelecek yatırımları teşvik ediyoruz. Suriye'nin şu andaki fotoğrafını tespit ettik. Bu tespit bağlamında ne yapılması lazım? Şu an bu çalışmaları yürütüyoruz. Uluslararası finansmanın buraya gelmesi söz konusu. Şu andaki yönetimin desteklenmesi bu açıdan önemli. Konuşabilecek bu anlamda hukuki altyapıyı tesis edebilmek önemli. Biz o gün gelecekmiş gibi çalışıyoruz. Aslında Suriye'nin altyapısı için BM'nin yakın zamanda yaptığı bir çalışma var yaklaşık 400 - 500 milyar dolarlık bir altyapı yatırımlarına ihtiyaç var. Suriye'nin kendi kaynaklarını kullanabileceği yatırımlara da ihtiyaç var.

Suriye'de şu anda halihazırda yaklaşık 8 milyon metreküplük bir petrol üretimi var. Savaş öncesi 600 bin varili bulmuş bir ülke. Ekonomiye kazandırılmamış potansiyel tekrardan kazandırılabilir. Buraların bu anlamda daha ehil ellerde işletilmesiyle ciddi bir kaynak oluşturulabilir.

GABAR'DA ÜRETİLEN PETROL MİKTARINI AÇIKLADI

Türkiye'de üretilen en kaliteli petrolün Gabar'da üretilen petrol olduğunu söyleyebiliriz. Gabar'da bugün itibariyle 71 bin varile geldi günlük üretimimiz. TPAO 2016 yılında yaklaşık 35-36 bin varil üretim sağlıyordu bugün biz bunun 2 katına çıkmış durumdayız. 75 kuyudan 71 bin varil üretiyoruz. Gabar'da petrol kaliteli, kuyu verimliliği çok yüksek, inşallah daha da artacak.

29 Aralık itibariyle yaklaşık 127 bin varil üretir olduk tüm yurt genelinde. Gidilemeyen bölgelerdi buralar. Neden Türkiye yıllarca terörle meşgul edilmiş bunun ortaya çıktığı yerler. Şırnak bugün en genç nüfusa sahip şehirlerden birisi. 3 bine yakın o dağlarda çalışanımız var. Buradan ve çevre illerden gelen mühendis arkadaşlarımızda var ancak Şırnak şu an petrol kenti olmuş durumda. Dolayısıyla sadece iktisadi boyutu yok, sosyal boyutu da var bu yatırımların. Üretim kapasitesi de artacak. Gabar'daki keşifte 100 bine çıkabileceğimizi inanıyoruz. Gabar'ın biraz daha kuzeybatısına doğru yaptığımız arama faaliyetleri var, Hakkari'de faaliyetlerimiz var. İnşallah keşiflerimiz daha da artacak. Gabar, 100 bin varil potansiyelini karşılayacak gözüküyor.

Gabar'da nereyi kazsak oradan petrol üretir durumdayız. Bölgenin tüm potansiyelini bu yıl ortaya çıkaracak sistemi ortaya koyacağız. Dışa bağlılığı azaltmak için Gabar'da verimliliği daha da artırmayı planlıyoruz. Sakarya gaz sahasındaki üretimi daha da artırmaya gayret gösteriyoruz.

AMACIMIZ TÜRKİYE'NİN ENERJİDE BAĞIMSIZ OLMASI

Gabar'da çıkan 70 bin varilin yıllık ekonomik değeri 2 milyar dolar. Burada 3 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Hem de sosyal taraflarını ele alırsak ona ayrı bir kitap yazmak gerekir. Bu konu adeta bizim için bir seferberlik konusu. Nihai amacımız şu; Türkiye enerjide bağımsız olmalı. Türkiye şu anda 170 bin varil petrol üretiyor. %20'lere yaklaşıyoruz. Dolayısıyla bunu artırmamız gerekiyor. Somali'ye gidiyoruz. Libya'da çalışmalarımız da devam ediyor.

Oruç Reis tamamen Türkiye tersanelerinde yapılmış bir gemi. Somali'ye de katkı sağlayacak, ülkemize de katkı sağlayacak bir petrol arayışındayız. Orada Cumhurbaşkanımıza önemli bir sevgi var. Dünya Somali'den çekildiği zaman 2011 yılında havaalanının olmadığı, uçağın inemeyeceği bir zamanda Cumhurbaşkanımız onları ziyaret etti. Bu insanlar onu unutmadı. Nisan sonuna kadar Somali'de sismik arama yapılacak. Orada güzel bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımızın 3'te 1'i bitmiş durumda. O verileri analiz etmeden bir şey söylemek erken olur.

KARADENİZ'DE ÜRETİM GÜNLÜK 7 MİLYON METREKÜP

Türkiye Petrolleri denizde artık kendi başına sondaj çalışmasını yapabiliyor. Karadeniz'de 20 milyon metreküp gaz üretimine geldik. Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacı Sakarya gaz sahasından çıkıyor. Bugün itibariyle nüfusumuzun %85'ine doğal gaz gitmiş durumda. 72 milyon vatandaşımız gaza ulaşmış durumda. 2028'de tüm konutların doğal gaz ihtiyacını buradan karşılayacağız.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇALIŞMALARI

Türkiye'deki bütün ürettiğimiz konutların elektrik ihtiyacını rüzgar ve güneş enerjisiyle sıfır emisyon ile çevreci bir anlayışla üretir hale getirdik. Güneş kurulu gücümüz şu anda daha fazla. Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin 2035 hedeflerini dünyaya ilan etti. Oldukça yankı uyandırdı bu konuşma. Türkiye'nin bu yenilenebilir güneşle ve rüzgar enerjisiyle yenilebilir elektrik üretimini 4 kat arttıracağız demesi oldukça ses getirdi. Biz bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bizim rüzgarımız için güneşimiz için yatırımcıların çok zaman kaybettiği süreci hızlandırmamız lazım. Dolayısıyla bizim reform paketlerimizden birisi bu yönde. Antalya'da birçok otel mesela kendi enerjilerini karşılamak üzere güneş panelleri koymuş durumda. Biz bunları teşviklerle başarmış durumdayız.

Enerji fiyatlarındaki artışlarla ilgili vatandaşlarımızı ezdirmeyeceğiz diyerek destek paketleri açıklıyoruz. Elektrik anlamında desteklediğimiz 4.1 milyon hane var. Enflasyonu düşünerek yıl içerisinde bir kereye mahsus bir düzenleme gelir. Muhtemelen ilk çeyreği böyle geçirmeyi düşünüyoruz ancak bunun makro değerlendirmeleri de var. Bütün bunları enflasyon ve vatandaşlarımızın alım gücü gibi etkileri düşünerek değerlendireceğiz.

AKKUYU'DA YOĞUN BİR ÇALIŞMA VAR

Madencilikte çevreye rağmen değil çevreyi düşünerek üretebilmek önemlidir. Şu an dünyada en çok konuşulan şeyler, nadir toprak elementleri. Bunları kimin kontrol edeceği, kimlerin yöneteceği yönünde önemli bir mücadele var.

Akkuyu'da yoğun bir çalışma var. Akkuyu, Türkiye'nin 70 yıllık hayali. Menderes hükümetlerinden başlayarak nükleer ile alakalı bir çok aşamada bu niyetini ortaya koymuş bir ülke. Rusya ile bir anlaşma imzaladık. Bu açık bir anlaşma, tamamen meclisin sitesinde görebileceğiniz durumda. Bu inşaat dünyanın en büyük nükleer santrali. 2028 sonuna kadar 4 reaktörü de faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Türkiye'nin ihtiyacının %10'unu tek başına karşılayabilecek durumda. Nükleer yakıt ile doğal gaz ücretlerini karşılaştırdığınızda 10'da 1'lik bir fark oluyor. Akkuyu'da ilk reaktörün 2025 yılında test etmeyi planlıyoruz.