Bakan Kurum, küçük çocuğa verdiği halı saha sözünü tuttu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman ziyaretinde kendisinden halı saha isteyen 11 yaşındaki depremzede Hüseyin Çeltik'e verdiği sözü tuttu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, depremzede Hüseyin Çeltik, 23 Kasım'daki ziyareti sırasında Bakan Kurum'dan mahallesine halı saha yapılmasını istedi. Depremzede çocuğa söz veren Kurum'un talimatıyla, TOKİ'nin Örenli Mahallesi'ndeki 1125 metrekare alana inşa ettiği halı saha, 15 günde tamamlandı.

Yeni sahalarına kavuşan çocukların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kurum, "Bir Arda Güler de bu sahadan çıkmasın mı? Dostluk kazansın, evlatlarımız sevinsin, hayalleri hep gerçek olsun" ifadesini kullandı. 15 günde yeni halı sahalarına kavuşan Çeltik ise "Arkadaşlarım oyuncak alırken ben Murat abimden halı saha istedim. Halı saha isteğimin aynısını yaptılar. İnşallah bir dahaki gelişinde beraber top oynarız" dedi.