Bakan Yerlikaya Cilvegözü Sınır Kapısı’nda açıkladı: Son 1 ayda 52 bin 622 Suriyeli ülkesine döndü





ÖNCÜ GÖÇMEN UYGULAMASI HIZLA DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, Suriye'deki güvenli bölgelerdeki Suriyeli sivil toplum kuruluşları ve kanaat önderleriyle iş birliği içerisinde, gönüllü geri dönüşleri kolaylaştırmak amacıyla "Öncü Göçmen" uygulamasının başlatıldığını vurguladı. Bu uygulama kapsamında, 1 Ocak'tan itibaren bin 766 Suriyeli "Öncü Göçmen" olarak ülkesine geri döndü.

GÜVENLİ GEÇİŞ YAPILAN KAPILAR ARTMAYA DEVAM EDİYOR

Bakan Yerlikaya, Suriyelilerin geri dönüşleri için özel olarak belirlenen kapılardan söz etti. Cilvegözü Sınır Kapısı başta olmak üzere, Yayladağı, Zeytin Dalı, Öncüpınar, Gaziantep ve Şanlıurfa'daki kapılardan geri dönüşlerin yapıldığını belirten Bakan Yerlikaya, bu uygulamanın Suriyeliler için büyük bir kolaylık sağladığını ifade etti.

AFAD'IN YARDIM FAALİYETLERİ

AFAD'ın 2017'den bu yana Suriyeli mülteciler için önemli yardımlar gerçekleştirdiğini anlatan İçişleri Bakanı, son 40 günde 460 tır un ve bin 370 gıda kolisi ile bin 958 tır kamyon insani yardım gönderildiğini belirtti. Bakan Yerlikaya, "Suriye sınırındaki 910 kilometre boyunca her zaman Suriyeli komşularımıza kapılarımızı açtık ve insanlık adına büyük bir sorumluluk taşıdık" dedi.