CHP’li Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer’in danışmanı Samet Alaca’dan alçak sözler: Dini değerlerimize ve Peygamberimize küfürler yağdırdı!

CHP'li Yüceer'in danışmanı Alaca'nın sosyal medyadaki alçak sözlerine tepki yağdı:

CHP, böyle elemanları özellikle mi seçiyor? Bunun bir cezası yok mu?

Bu adamın gözaltına alınması gerekir.

Peygamber efendimize, İslam'a ve Müslümanlara hakaret edince CHP'nin dikkatini çekmiş, belediyenin kapılarını sonuna kadar açmışlar!

AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Avukat Ali Gümüş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve peygamberimize yapılan hakaretin kabul edilemez olduğunu,bir hukukçu olarak bu işin takipçisi olacağını dile getirdi. Ali Gümüş yaptığı açıklamada,

"Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Basın Danışmanı Samet Alaca tarafından Peygamber Efendimize, İslam'a, Hristiyanlığa, kutsal değerlerimize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yapılan hakaret içerikli paylaşımlar kabul edilemez niteliktedir.Konu ile ilgili re'sen bir soruşturma başlatılmış olup, emniyet ve yargı makamları süreci titizlikle yürütmektedir. Partimizin genel merkeziyle sürekli iletişim halindeyiz ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz.Bir hukukçu olarak, bu süreçte bizzat müdahil olacağımı ve hukuki sürecin her aşamasını takip edeceğimi kamuoyuna bildiririm. İnançlarımıza, değerlerimize ve toplumsal barışa zarar veren bu çirkin söylemlerin karşılıksız kalmaması için gereken her türlü adım atılacaktır.Halkımızın değerlerine yönelik bu saygısızlığın takipçisi olacağımızı saygıyla duyururum" ifadelerine yer verdi.