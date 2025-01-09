Evlilik kredisiyle yuva kurdular, şimdi bebeklerini bekliyorlar

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan Oğuzhan ve Şükriye Göz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden önce tanışarak nişanlandı. Evlilik hazırlığı sürecinde afeti yaşayan çift, yuva kurma hayallerini bir süre erteledi. Deprem nedeniyle hem manevi hem de maddi yönden kayıplar yaşayan çift, bu süreçte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca hayata geçirilen 'Aile Gençlik Fonu'na başvurdu. Deprem bölgesinde yaşayan ve belirlenen kriterleri taşıyan çift, eğitimlerini tamamladıktan sonra 14 Mayıs 2024'te evlendi.

Aile ve Gençlik Fonu ile 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira sıfır faizli kredi sayesinde düğün masraflarını karşılayan ve yuvalarını kuran Oğuzhan ve Şükriye Göz çifti, odasını dahi hazırladıkları bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor. İskenderun Belediyesi'nde operatör olan Oğuzhan Göz (24), kredi sayesinde hem yuvasını kurduğunu hem de oğlunun odasını hazırlayabildiğini söyledi. Göz, "Cumhurbaşkanı'mıza, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'mıza çok teşekkür ederiz. Güzel eğitim ve destekler verildi. Bu bize çok yararlı oldu" diye konuştu. Şükriye Göz ise (22), evliliklerinin güzel şekilde devam ettiğini belirterek, "Çok mutluyuz. Allah'a şükür bebeğimiz de olacak. Cumhurbaşkanı'mız iyi ki gençlere bu desteği çıkarmış. Herkesin durumu iyi değil sonuçta" diye konuştu. AA