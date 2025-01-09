FETÖ’cü komiser vatansız öldü

FETÖ'nün 17/25 Aralık 2013'teki darbe girişimine ait belgeleri ABD'ye götüren örgüt mensubu polis Hüseyin Korkmaz Türkiye'deki soruşturma birimlerine dosyadan bilgisi olmadığını söyledi. Kumpas soruşturmasında tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edilen Korkmaz, soluğu Türkiye'ye iftira atma merkezi haline gelen New York'ta aldı. Sahte belgeler üzerinden ABD'de açılan ve Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın tutuklandığı davada tanık olarak ifade veren Korkmaz, sorguda ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) kendisine 50 bin dolar ödediğini, yaşadığı evin kirasının da ödendiğini açıklamıştı. Tanık olarak ifade veren Korkmaz'ın duruşmada Hakan Atilla aleyhine tek bir söz kullanmaması dikkat çekmişti. Korkmaz bilgisi olmadığını iddia ettiği, 17/25 Aralık darbe girişimine ait belgeleri de ABD'ye kaçırdığını itiraf etmişti. ABD'ye kaçan Hüseyin Korkmaz uzun süredir kanser tedavisi görüyordu. Korkmaz tedavi gördüğü hastanede vatansız şekilde öldü.