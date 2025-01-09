Gökçe konserine neden beş kat para ödediniz?

Edirne'de belediyenin Cumhuriyet Bayramı'nda düzenlediği Gökçe konserine ödediği fahiş ücret tartışmaları sürüyor. Ocak ayı meclis toplantısında 290 bin liralık konsere neden 1 milyon 350 bin lira ödendiği konusunda soru önergesi verildi. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'a soru önergesini sunan AK Partili Meclis Üyesi Erkan Esenkal, verdikleri ilk soru önergesine verilen cevabın Edirne halkını tatmin etmediğini söyledi. Ödenen ücretin yüksek olduğunu belirten Esenkal, kentteki bir ilçe belediyesinin ocak ayında yapmayı planladığı Gökçe konseri için 290 bin liralık teklif aldığını ifade etti. Önergelerine cevap beklediklerini dile getiren Esenkal, şöyle dedi: "290 bin liralık teklifi olan bir konserin 1 milyon 350 bin liraya neden yapıldığını merak ediyoruz. Yeni bir önerge verdik. Size ya bu konularda yeterli bilgi vermiyorlar ya da çalıştığınız memur arkadaşlarınız sizi yanlış yönlendiriyorlar.

Burada 5 kat pahalıya nasıl bu konseri yapabiliyorsunuz? İkinci verdiğimiz önergede sizden net ve açık bir cevap istiyoruz. Bu Edirne'nin parasıdır. Fazla verilmesine sebep olan memur arkadaşların tespit edilip gerekli işlemlerin yapılmasının takipçisi olacağız. Edirne halkının parasını hiç kimse 5 kat harcama hakkına sahip değildir. Konserlere karşı değiliz, konserlerin 5 kat fazlaya yapılmasına karşıyız. Keşke konser bu belediye gibi 290 bin liraya yapılsaydı, birilerinin cebine girmeseydi. 5 kat fazla konser yapılsaydı." Önergede sanatçı Gökçe'den 290 bin liraya alınmış teklif belgesi de sunuldu.