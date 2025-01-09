Mavi Vatan’da dev tatbikat

Mavi Vatan'da milli menfaatleri ile Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Ege Denizi gibi stratejik bölgelerde deniz güvenliğini kararlı şekilde sağlayan Türk donanması, tatbikatlarla gücüne güç katıyor. Deniz Kuvvetleri'nce Mavi Vatan-2025 Tatbikatı 7-16 Ocak'ta gerçekleştiriliyor. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü ise üst düzey katılımla bugün yapılacak. Tatbikata 90 gemi, 50 hava vasıtası ve 20 bin personel katılıyor. Mavi Vatan gibi tatbikatlarla Deniz Kuvvetleri'nin personelinin eğitim seviyesi artıyor ve asimetrik tehditlere karşı hazırlıkları güçlendiriliyor. Mavi Vatan 2025'in fiili safhası, gemilerin 6 Ocak'tan itibaren üs limanlarından intikalleriyle başladı, bugün Aksaz Marmaris'e istinaden seçkin gözlemci günü icra edilecek. 10-11 Ocak tarihlerinde liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetlerine, 12-13 Ocak tarihlerinde harekâta hazırlık ve fiili silah eğitimlerine devam edilecek. Son safhada 14-16 Ocak tarihlerinde çok tehditli ortamda harekât faaliyetleri icra edilecek. Mavi Vatan-2025 Tatbikatı kapsamında 115 personelden oluşan tatbikat kontrol merkezi Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda teşkil edildi.

ORUÇREİS DE KATILACAK

Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Türkkan, "Tatbikat süresince deniz harekât nevilerine yönelik harekâta hazırlık eğitimleri, kıyı birlik eğitimleri ile çok tehditli ortamda harekat eğitimleri icra edilecektir. Ayrıca Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında modernizasyon faaliyetleri tamamlanan ilk gemimiz TCG Oruçreis, Mavi Vatan-2025 Tatbikatı'na iştirak edecektir. Mavi Vatan Tatbikatı'nın 10-11 Ocak tarihlerinde planlı liman ziyaretlerinde 59 gemimiz ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 liman ziyareti icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK HARP

Türkkan, tatbikat kapsamında su üstü unsurlarının, kara bombardıman atışları ile radar akiseli su üstü hedefine su üstü atışları ve manş uçağının çektiği hedefe hava savunma atışları, denizaltılar talim torpidosu atışları, deniz hava unsurlarının MAMC, MAM-L ve top roket atışları, Tuzla sınıfı karakol gemilerinin su bombası ve DHS roketi atışları gerçekleştireceğini kaydetti. Türkkan, "Ayrıca Finike bölgesinde konuşlandırılacak Pelikan Elektronik Harp Simülatörü ile elektronik harp eğitimleri ve çaf atışları icra edilecek" dedi.