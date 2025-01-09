SON DAKİKA | Başkan Erdoğan MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret etti

A Haber muhabiri Rüya Akkuş, kritik görüşmeye ilişkin detayları aktardı:

Ankara'nın beklediği bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında bu hafta bu görüşmenin olması bekleniyordu. Bunun aslında iki sebebi var; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ocak doğum günü. Her yılın başında iki lider bir araya geliyor.

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Ancak elbette ki gündemdeki konular oldukça önemli. "Terörsüz Türkiye"de bunlardan bir tanesini oluşturuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı heyeti ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu hafta da AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in başkanlığında bir heyet ile İmralı heyeti bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan görüşmelerin ardından kurmaylarından bilgiler aldı.

MHP lideri Bahçeli'nin çağrısının ardında nasıl bir süreç yürütülebilir bunlara bakılacak. Görüşmede süreç ve yol haritasının kapsamlı şekilde ele alınacağını söylemek mümkün.