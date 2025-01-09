SON DAKİKA | Başkan Erdoğan MHP Lideri Bahçeli’yi ziyaret etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'de kritik görüşme. Ankara'dali kritik zirve, Devlet Bahçeli'nin konutunda gerçekleşti.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş, kritik görüşmeye ilişkin detayları aktardı:
Ankara'nın beklediği bir görüşmeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında bu hafta bu görüşmenin olması bekleniyordu. Bunun aslında iki sebebi var; MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 1 Ocak doğum günü. Her yılın başında iki lider bir araya geliyor.
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Ancak elbette ki gündemdeki konular oldukça önemli. "Terörsüz Türkiye"de bunlardan bir tanesini oluşturuyor. MHP lideri Devlet Bahçeli, İmralı heyeti ile geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirmişti. Bu hafta da AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in başkanlığında bir heyet ile İmralı heyeti bir araya gelmişti. Başkan Erdoğan görüşmelerin ardından kurmaylarından bilgiler aldı.
MHP lideri Bahçeli'nin çağrısının ardında nasıl bir süreç yürütülebilir bunlara bakılacak. Görüşmede süreç ve yol haritasının kapsamlı şekilde ele alınacağını söylemek mümkün.
Bir yandan da elbette ki "umut hakkı" konusu var. Bu mümkün mü, nasıl olabilir? Elbette bunlara da bakılacak. Bunun da gündeme gelmesini bizler bekliyoruz.
Diğer taraftan masada Suriye konusu da olacak. Türkiye önemli bir sürecin içerisinde yer alıyor. Tam da burada Ahmed eş-Şara'nın yönetiminde Suriye'de geçici bir hükümet kurulacak. Tüm bunlar alt alta konulduğu takdirde bu noktada alınacak tedbirler oldukça önemli. Suriye'de yeniden inşa süreci, Suriyeli mültecilerin dönüşü, nasıl bir Orta Doğu Türkiye'yi bekliyor konuları görüşmede ele alınacak.