Sözünüzü tutmazsanız Marmara’yı Kaybederiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin düzenlediği TOBB Deniz Ticaret Odaları Konsey Toplantısı'na Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da katıldı. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde Avrupa'nın en kapsamlı çevre ve denizcilik projesinin titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Tam da bu noktada, Marmara Denizi'ne kıyısı olan belediyelerimize çağrımızı yinelemekte fayda görüyorum. Bakın biz 22 maddeden oluşan Marmara Denizi Eylem Planımızı açıkladık. Ancak bu eylemlerin en önemli maddelerini belirlediğimiz ve belediyelerimiz tarafından yapılması gereken projelerin hâlâ hayata geçirilmediğini, tek bir adım atılmadığını görüyoruz" dedi.

KİRLETMENİZE İZİN VERMEYİZ

Marmara Denizi genelinde, deniz yüzeyinden 5 ila 25 metre arasında değişen derinliklerde müsilaj oluşumu tespit edildiğini belirten Bakan Kurum şöyle devam etti: "Bakanlık olarak 25 Aralık 2024'te tekrar harekete geçtik. Müsilaj Bilim ve Teknik Kurulu'nu Ankara'da topladık. Toplantıda yerine getirilmeyen 3 önemli maddeden biri olan ileri biyolojik atık su arıtma tesislerinin eksikliğini hocalarımız tekrar tekrar vurguladılar.

Şu anda mevcut tesislerin ileri arıtmaya dönüşüm oranının maalesef sadece yüzde 0.7 ile sınırlı kaldığına dikkat çektiler. Buradan belediyelerimize diyoruz ki; lütfen, hep birlikte, ortak akılla imza altına aldığımız 22 Maddelik Marmara Denizi Koruma ve Eylem Planı'nı artık uygulayalım, millete verdiğimiz sözleri tutalım. Şu ana kadar belediyeler olarak üzerinize düşen görevleri tam olarak yapmadınız. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesislerini artık yapın. Yine söz verdiğiniz gibi, var olan tesislerin standartlarını artık yükseltin. Marmara Denizi'ne bir litre bile kirli su girmesine izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Söz verdiğiniz aksiyonları yapmazsanız Marmara'yı kaybederiz." DHA