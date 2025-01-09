Sultan Bayat ve ailesi Beştepe’ye konuk oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da camilerin temizliğini yapan Sultan Bayat ve ailesini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabulde, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı da yer aldı. Camilerin temizlik hizmetini yapan Sultan Bayat, Erdoğan'ın geçen yılki Afyonkarahisar ziyaretinde aracının önünü kesmiş, Başkan Erdoğan da Bayat ve ailesini ağırlama sözü vermişti. Bu arada, Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü. Türkiye ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Güney Kafkasya bölgesinde kalıcı barışın sağlanmasına desteğinin tam olduğunu, her zaman Azerbaycan'ın yanında olacağını belirtti.