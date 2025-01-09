Terörsüz Türkiye’yi tesis edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' adımlarını değerlendirdi ve "PKK terör örgütü tasfiye edilip, terörsüz Türkiye için gerekli çağrılar yapılacaktır. Terörden arındırılmış Türkiye'yi en kısa sürede tesis edeceğiz" dedi. TBMM Başkanı Kurtulmuş, 10 Ocak İdareciler Günü nedeniyle TBMM'de düzenlenen "Valiler Buluşması" programında yaptığı konuşmada şu mesajları verdi:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: Yılbaşından bu yana başlamış olan, TBMM'de partilerin karşılıklı ziyaretleri ve ortaya çıkacak müzakereler çerçevesinde terörsüz bir Türkiye'nin oluşturulmasının milletimizin büyük kitleleri tarafından dikkatle takip edildiği ve olumlu sonucun da hararetle beklendiğini biliyoruz. Bu süreç içerisinde gerçekten sağlıklı, sağlam adımlar atılarak, Türkiye'nin başına kırk yıldır bela edilmiş olan PKK terör örgütünün tasfiye edilmesi sağlanacak, artık terörsüz bir Türkiye ile ilgili gerekli çağrılar yapılacak ve ondan sonra Türkiye, demokrasi seviyesinin daha da yükseltildiği bir ortamda bütün yurttaşlarını eşit ve özgür yurttaşlar olarak kabul eden ve bu çerçevede 'kerim devlet' anlayışı içerisinde Türkiye'nin her tarafına barışın, selametin, huzurun ve kardeşliğin hakim olduğu bir atmosferi oluşturacaktır. Bu belanın tamamıyla tasfiye edildiği bir sürecin hep beraber milletçe desteklenmesini temin etmemiz gerekiyor.

İÇ KALEYİ TAHKİM: Artık Türkiye'de millete rağmen vesayet odağı olacak hiçbir odak kalmamıştır. Türkiye'ye rol ve rota biçecek iç ve dış hiçbir vesayet odağının kalmadığı bu dönemde bizim iç kaleyi daha da tahkim etmek, milli birliğimizi ve beraberliğimizi her şeyin üstünde tutarak devlet-millet kaynaşmasını bütünüyle her alana hasrederek yolumuza devam etmemiz lazım. Bu ülkede yaşayan 85 milyon yurttaşımızın hiçbirinin, hiçbir gerekçeyle bir diğerinden üstün olmadığı, hiçbirinin de bir başka gerekçeyle diğerinden aşağıda görülmediği tam manasıyla eşit ve özgür yurttaşlar olduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz.

EN KISA SÜRE İÇİNDE: Ülkemizde artık silahların asla konuşmadığı, hiçbir şekilde terör olaylarının gerçekleşmediği, tam manasıyla terörden arındırılmış bir Türkiye'yi en kısa süre içerisinde tesis edeceğiz.

TARİHİ SORUMLULUK: Türkiye olarak üzerimize düşen tarihi bir sorumluluk, nasıl o hasta adamdan güçlü, büyük Türkiye'ye doğru ilerliyorsak aynı şekilde emperyalistlerin birinci Sykes-Picot anlaşması ile dağıttıkları, ikinci Sykes-Picot ile yok etmeye çalıştıkları bölgeyi yeniden derlemek, toparlamak, bir araya getirmek ve güçlü bir bölge oluşturabilmektir.

BÜYÜK VE GÜÇLÜ TÜRKİYE

TOPLANTIDA konuşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şöyle dedi: "Türkiye'yi terörle, kaosla ve vesayetle yıpratmaya çalışanlara karşı elde ettiğimiz her başarı, milletimizin gücünü ve iradesini göstermektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bölgesel ve küresel ölçekte barışa hizmet eden, mazlumların sesi olan büyük ve güçlü bir Türkiye var. Bizler de İçişleri Bakanlığı olarak büyük ve güçlü Türkiye mücadelemizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz. Terörden arındırılmış, güvenliği tesis edilmiş, asayiş berkemal, zehir tacirlerine nefes aldırmayan, her köşesinde huzurun ve güvenliğin hakim olduğu bir Türkiye için canla başla çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz."