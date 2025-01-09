THY heyeti Şam’da temaslarda bulundu

Türk Hava Yolları (THY) heyeti, Suriye'nin başkenti Şam'da ilgililerle teknik görüşmeler yaptı. Heyette yer alan THY Orta Doğu ve Kıbrıs Satış Başkan Yardımcısı Erol Şenol, ziyarete ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

THY teknik heyetiyle Şam'a geldiklerini belirten Şenol, "Suriye Sivil Havacılık Başkanlığı ve Suriye Hava Yolları yönetimiyle görüşmeler ve değerlendirmeler yaptık. Görüşmelerimiz güzel geçti. Bizi güzel ağırladılar. Teknik birimlerimiz, muhataplarıyla görüştüler. Notlarını aldılar." dedi.

Şenol, görüşmelerde Şam ile Türkiye arasında uçuşların başlaması için gerekli süreçleri ele aldıklarını kaydederek, "Havalimanın operasyonlar süreçlerini değerlendirdik. Aynı zamanda Suriye Hava Yollarının filo yapısını değerlendirdik. Beraber istişarelerde bulunduk. Amacımız öncelikle Suriye Hava Yollarının teknik ve teknolojik altyapısını güçlendirmek." diye konuştu.

Şam-İstanbul seferlerini en kısa sürede yapmayı amaçladıklarını dile getiren Şenol, "Şam-İstanbul arasındaki seferlerin operasyonel olarak belirlenmesi için havalimanında incelemede bulunduk, değerlendirmeler yaptık. Net bir tarih yakın zamanda belli olur." ifadelerini kullandı.

Şenol, katkılarından dolayı Şam Büyükelçiliğine ve çalışanlarına teşekkür etti.