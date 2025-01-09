Yazar Selim İleri vefat etti

Ünlü romancı Selim İleri İstanbul'da vefat etti. 75 yaşındaki İleri'nin kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumduğu öğrenildi. Selim İleri, 1970'lerden itibaren roman, öykü, şiir, deneme, tiyatro, anı, inceleme gibi edebiyatın farklı türlerinde nitelikli eserler ortaya koyan çağdaş Türk edebiyatının üretken kalemlerinden biri oldu. Edebiyat dünyasına kazandırdığı eserler dışında 20'nin üzerinde senaryo yazan İleri, Yeni Ufuklar, Yeni Dergi, Papirüs, Varlık, Türk Dili, Politika, Dünya, Milliyet, Milliyet Sanat, Gösteri ve Cumhuriyet'in de arasında olduğu birçok gazete ve dergide inceleme, eleştiri yazılarıyla yer aldı. Radyo ve televizyonlarda kültür-sanat programları sundu.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

İleri, 1998 yılında "Devlet Sanatçısı" unvanına, 2012'de de Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne değer görüldü. İleri için 10 Ocak Cuma günü saat 10.30'da Atatürk Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. İleri'nin cenazesi, öğle vakti Vaniköy Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığı'nda defnedilecek.