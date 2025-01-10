AK Parti’den ’teyit.org’ açıklaması: Hak hakettikleri muameleyi görecekler

Meta'nın kurucu Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg, çevrim içi video paylaşımında, şirketin yeni kararını duyuruması operasyonel teyit sayfalarını tedirgin etti.
"TEYİT EDİCİLERİN KENDİ ÖNYAGILARI VAR"
Facebook ve Instagram paylaşımlarındaki içerikler üzerinde üçüncü taraflar tarafından yapılan "gerçeklerin kontrolü" uygulamasını sonlandırma kararı alınmasıyla ilgili Zuckerberg, teyit edicilerin kendi önyargıları olması ve içeriklerin aşırı şekilde kontrol edilmesinden dolayı böyle bir değişikliğe gideceklerini belirtmişti.
"TEYİT.ORG TARAFLI MÜDAHALELERDE BULUNDU"
Zuckerberg'in itiraf niteliğindeki bu açıklamalarının ardından AK Part Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcısı Ömer Arvas'tan konuya ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Zuckerberg'in söz konusu açıklamalarını hatırlatan Arvas, "Biz bu konuda uzun yıllardır Meta şirketinin Türk ve ABD'li yetkililerine somut belgelerle şikayetlerde bulunduk. Özellikle teyitorg'un taraflı ve ideolojik müdahalelerde bulunduğunu defalarca belirttik." dedi.
"ARTIK İŞLEVSİZ KALMALARINA SEVİNMİYORUM AMA..."
Arvas açıklamasında şunları kaydetti:
"Kaldı ki bu doğrulama mecralarının yöneticilerinin ideolojik olarak ne kadar radikal oldukları da ortada olmasına rağmen her defasında "biz doğrulama mecralarına müdahale edemeyiz, onlar uluslararası şartları yerine getiren şirketler" gibi geçiştirici sözler söylemekten öteye geçmediler. Özellikle Facebook üzerinde yıllardır istedikleri sayfaları 'yalan haber' yapıyor diyerek damgalayıp onların görünürlüğünü kısıtlamayı kendilerine hak görüp herkese ellerindeki bu yetkiyi bir sopa gibi kullanmaktan geri durmadılar. Yıllardır çok sayıda operasyonel müdahale yaptıktan sonra artık işlevsiz kalmalarına sevinememekle beraber bundan sonra sıradan troll bir sayfadan öte olmayarak hakettikleri muameleyi görecek olmalarını doğru bir adım olarak buluyorum."