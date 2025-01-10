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Giriş Tarihi: 10.1.2025

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde mucize... Aynı gün iki kalp nakli birden

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Kalp-Damar Cerrahisi Kliniği doktorları, Isparta ve Konya’da bağışlanan iki kalbi, aynı gün içinde peş peşe yapay kalple yaşam mücadelesi veren 2 hastaya nakletti

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde mucize... Aynı gün iki kalp nakli birden

Isparta'da geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen A.N.'nin organları yakınları tarafından bağışlandı. A.N.'nin kalbinin, yapay kalp ile nefes alıp verebilen Cem Bilgin'e (40) uyumlu olduğu belirlendi. Bunun üzerine Antalya'dan giden bir ekip bağışlanan kalbi alıp karayolu ile Antalya'ya döndü. Bu sırada Cem Bilgin nakil için hazırlandı. Ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Bayezid, Prof. Dr. Cengiz Türkay, Prof. Dr. İlhan Gölbaşı, Prof. Dr. Ozan Erbasan, Doç. Dr. Cemal Kemaloğlu ile tüm ameliyat ekibinin katıldığı operasyon başladı. 3 saat süren operasyon başarıyla sonuçlandı.

AMELİYAT SIRASINDA İKİNCİ KALP ÇIKTI
Bu nakil yapıldığı sırada Konya'da geçirdiği kaza sonrası kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen V.F.'nin organları da ailesi tarafından bağışlandı. V.F.'nin kalbinin yapay kalp nakilli Hakan Kaya'ya (41) uyumlu olduğu belirlenince, ameliyathanede olan Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibine bilgi verildi. Antalya'dan helikopterle Konya'ya giden ekip V.F.'nin bağışlanan kalbini alıp geri döndü.

Bu sırada Hasan Kaya ameliyat için hazırlandı. Birinci kalp naklini bitiren ekip de ameliyathaneden çıkmadan hemen ikinci nakle geçti. Konya'dan gelen kalp de başarıyla Hasan Kaya'ya nakledildi. Prof. Dr. Cengiz Türkay, aynı günde yaptıkları ikili kalp naklini sosyal medya hesabından paylaştı.

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Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde mucize... Aynı gün iki kalp nakli birden
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