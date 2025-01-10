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Giriş Tarihi: 10.1.2025 23:47 Son Güncelleme: 10.1.2025 23:48

Başkan Erdoğan’dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından mülki idare amirlerinin 10 Ocak İdareciler Günü’nü tebrik ettiği bir paylaşımda bulundu

Başkan Erdoğan’dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Ülkemizin her bir şehrinde ve ilçesinde fedakârca görev yapan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ediyorum. Valilerimize, vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan’dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı
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