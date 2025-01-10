Başkan Erdoğan’dan 10 Ocak İdareciler Günü mesajı

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Ülkemizin her bir şehrinde ve ilçesinde fedakârca görev yapan mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü tebrik ediyorum. Valilerimize, vali yardımcılarımıza, kaymakamlarımıza hizmetleri için teşekkür ediyor, bundan sonraki vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.