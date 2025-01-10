Deniz gücümüz komşuyu korkuttu

Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de 7- 16 Ocak tarihlerinde düzenlenen Mavi Vatan-2025 Tatbikatı sürüyor. 10 gün sürecek tatbikatın seçkin gözlemci günü, Marmaris'teki Aksaz Deniz Komutanlığı'nda icra edildi. Tatbikatta Deniz, Kara, Hava ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan 87 su üstü gemisi, 7 denizaltı, 7 insansız deniz aracı, 31 uçak, 17 helikopter, 28 İHA, 2 SAT, 3 SAS timi toplam 20 bin personel görev aldı. Tatbikata CH-47 helikopterleri, taarruz uçakları, ihbar ve kontrol uçağı, 6 sahil güvenlik botu Barbaros Sınıfı Fırkateyn, milli ve yerli imkânlarla modernize edilen ilk gemi TCG Oruçreis de katıldı.

SAS'LAR GÖZ KAMAŞTIRDI

Top atışıyla başlayan tatbikatın seçkin gözlemci gününde, Milli Savunma Bakanı Orgeneral Yaşar Güler selamlandı. Tatbikat senaryosu gereği, TCG Anamur Mayın Tarama Gemisi'nin tespit ettiği deniz üstü ve denizaltındaki mayınlar, helikopterle indirilen SAS komandoları tarafından kontrollü bir şekilde imha edildi. Ardından düşman unsurlarının bulunduğu Yılancık Adası'na, Kobra helikopterlerinin atışları sonrasında amfibi akını yapıldı. Deniz piyadeleri ve amfibi ekipleri, düşman unsurlarını etkisiz hale getirerek adayı hâkimiyeti altına alıp Türk bayrağını dikti.

DENİZALTI TESPİT EDİLDİ

Helikopterler tarafından sonoboy atılarak tespit edilen ve torpido atan düşman denizaltısı ise uçakla deniz yüzeyine çıkmaya zorlandı. Gerçeği aratmayan tatbikatta, hareket halindeki TCG Göksu fırkateynine fast rope harekâtıyla helikopterden deniz piyadeleri indirildi. Tatbikatın ilerleyen saatlerinde, deniz yüzeyinde gemiler arasında transferler gerçekleştirildi. Tüm safhaların tamamlanmasının ardından tatbikat selamlamayla sona erdi. Tatbikatın bugün ve yarınki bölümü ise 59 gemi ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve KKTC'deki 22 liman ziyareti icra edilecek. Yarın ayrıca Türkiye ve Pakistan deniz kuvvetleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve işbirliğini geliştirmek amacıyla Doğu Akdeniz'de Turgutreis-11 Tatbikatı gerçekleştirilecek. Tatbikat kapsamında, Pakistan'ın yanı sıra Arnavutluk, Fransa ve Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru gemiler de liman ziyaretleri yapacak.





'TERÖR OLUŞUMUNA ASLA İZİN VERMEYECEĞİZ'

EN uzun kara sınırına sahip olan komşu Suriye'de ortaya çıkan yeni süreci memnuniyetle karşıladıklarını belirten Tuğamiral Zeki Aktürk, "Türkiye olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye halkının yanında olacağımızı, bölgede kalıcı güvenlik ve istikrarın tesisi için desteğimizi yeni yönetimle yakın işbirliği içerisinde ve daha güçlü bir şekilde sürdüreceğimizi Suriye'nin savunma ve güvenlik kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik hazırlıklara devam edeceğimizi, bölgede hiçbir terör oluşumuna ve hiçbir oldubittiye asla izin vermeyeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.





PKK'NIN CANLI KALKANLARI

Tuğamiral Aktürk, Suriye'de son durum ve terör örgütü PKK'nın Tişrin Barajı'nda sivilleri kalkan yapmasına ilişkin "Suriye'de su kaynakları, enerji üretimi ve bölgesel güvenlik açısından stratejik öneme sahip bir nokta olan Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Barajı, terör örgütü PKK/ YPG/SDG tarafından son savunma hattı olarak değerlendirilmektedir. TSK, Suriye'nin Tişrin Barajı bölgesinde PKK/YPG/SDG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen, masum sivilleri canlı kalkan olarak kullanma girişimini şiddetle kınamakta ve bu tür eylemlerin akla ve mantığa, uluslararası hukuka, insan haklarına ve insanlığa aykırı olduğunun altını çizmektedir" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN BASINI MANŞETLERE TAŞIDI

Yunanistan basını, "Mavi Vatan 2025" tatbikatını "Türkiye'nin denizdeki yükselen gücü" ifadesiyle tanımladı. Türk Deniz Kuvvetleri'nin gücünün, Yunanistan savunma sanayiinin "kuruduğu" dönemde yükselişe geçtiği belirtildi. Kathimerini gazetesi, "Türk-Yunan: Çetin donanma dengesinin gücü" başlığını kullandı. Gazete, tatbikatın NAVTEX kuralları içerisinde Rodos adasının doğusunun da yer almasının ve bir bütün olarak uygulanacak olmasının "ilginç" olduğunu ifade etti. Kathimerini, Fransa ile müzakerelerin dördüncü bir fırkateyn için sürdüğünü söylerken kaynakların "dokuz eski fırkateynin hiçbirinin kullanılmaz hale gelmedikçe hizmet dışı bırakılmayacağı" sözlerini aktardı.

SAVUNMA SANAYİİNİN ÇARKLARI DÖNÜYOR

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk: Taktik Tekerlekli Araçlar Projesi kapsamında muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanan muhtelif miktarda Yerli Motorlu (Tuna Motor) Kirpi-2 Aracı, yarın (bugün) düzenlenecek törenle Kara Kuvvetlerimize teslim edilecektir. Ayrıca Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca çeşitli miktarda; T-70 Genel Maksat Helikopteri, Dragoneye-2 Termal Kamera, Zırhlı Tanksavar Aracı-UMTAS CİRİT/ Paletli silah sistemi ile modernizasyonu tamamlanan M60T tankının muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanmıştır.