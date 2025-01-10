Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Bahçeli'nin Çankaya ilçesindeki konutundaki görüşmede gündem, terörsüz Türkiye süreci oldu. Gelenek bozulmadı, ocak ayının ilk haftasında iki lider bir araya geldi. Ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 1 Ocak doğumlu Bahçeli'nin doğum gününü tebrik ettiği öğrenildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmede iç ve dış politikadan ekonomiye, TBMM çalışmalarından yeni Anayasa çalışmalarına kadar birçok konunun gündeme geldiği ifade edildi.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

2025 yılının ilk Cumhur İttifakı buluşması gerçekleşti. Erdoğan, geleneği bozmadı. 1 Ocak'ta 77 yaşına giren MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti, Cumhur İttifakı ortağının doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos'ta "İç cephemizi sağlam tutalım" mesajının ardından, Bahçeli'nin TBMM'deki tarihi İmralı çağrısı ile başlayan süreç, terörsüz Türkiye hamlesi ile vücut buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak İdareciler Günü nedeniyle yaptığı konuşmada da "terörsüz Türkiye" vurgusunu "Suriye devrimi ile hem ülkemizin hem de bölgemizin önünde tarihi bir fırsat penceresi açılmıştır, terörsüz Türkiye idealimizi gerçekleştireceğiz" mesajıyla verdi.

ANA GÜNDEM TERÖRSÜZ TÜRKİYE

DEM Parti tarafından kurulan İmralı heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yaptıktan sonra, Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerle bir araya geldi. Bu kapsamda heyet, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi de ziyaret etti. AK Parti adına da Abdullah Güler başkanlığındaki bir heyet DEM Parti'yi kabul etti. AK Parti heyeti, görüşmenin ardından Erdoğan'ı görüşme içeriğine dair bilgilendirdi.

Bu kapsamda Erdoğan ve Bahçeli'nin ana gündem maddesi de terörsüz Türkiye süreci oldu. Görüşmede, terörsüz Türkiye hedefi için yapılabileceklerin yol haritasının ele alındığı, umut hakkı, ev hapsi gibi formüllerin üzerinden geçildiği belirtildi. 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi süreci de liderlerin gündemindeydi. Bölgedeki terör örgütü unsurlarının varlığının yanı sıra, siyasi açıdan dengeler ve olası Şam yapılanması üzerine görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi. Liderler yeni Ortadoğu riskleri ve istikrarın önemine vurgu yaptı.

MELONI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile İtalya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAHÇELİ ARASINDA SAMİMİ DİYALOG: BEN PALTO GİYİYORUM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından samimi bir diyalog yaşandı. Bahçeli'nin kendisini ceketle uğurlaması üzerine Erdoğan, "Devlet Bey'le delikanlılık farkı. Ben palto giyiyorum" diyerek esprili bir yorumda bulundu.





ŞEYH İKRİME SABRİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. ANKARA