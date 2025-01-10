HKÜ Akademik Ödülleri sahiplerini buldu

Gaziantep'te bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde (HKÜ), 2023 yılında üniversitenin akademik performansına en çok katkı sunan akademisyenler ödüllendirildi. HKÜ'de terfi alan, aynı zamanda üniversiteye 2023 yılında en çok katkı veren akademisyenlere ödül ve başarı belgelerinin sunulduğu, toplamda 241 ödülün verildiği "Akademik Ödül Töreni", HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu'nun katılımıyla gerçekleşti.

HKÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Haluk Kalyoncu, törende yaptığı konuşmada, "Bugünlere gelen üniversitemizde emeği geçen herkese, başta maddi ve manevi desteklerini ilk günden itibaren üniversitemizden esirgemeyen Mütevelli Heyeti Başkanımız Cemal Kalyoncu'ya huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum" dedi. Stanford Üniversitesi tarafından hazırlanan 'Dünyanın en etkili bilim insanları' listesine giren, akademik teşvik puanı en yüksek olan, saygın indeksli dergilerde en çok atıf alan gibi çok sayıda değişik parametrelerde başarı sağlayan akademisyenlere ödülleri takdim edildi.

EN YEŞİL KAMPÜS ARASINDA

Törende konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de, HKÜ'nün 2023 yılında Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması sıralamasında yurttaki 200 üniversite arasından 'genel memnuniyet' sıralamasında 8'inci sıraya yükseldiğini aktardı. Ayrıca kampüsün de son iki yıldır GreenMetric tarafından Yeşil Kampüs sıralamasında dünyanın en yeşil ilk 250 kampüsü arasında gösterildiğini sözlerine ekledi.