İnşaat çalışmasında oluşan göçük can aldı

Ankara'nın Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Sena Sokak'ta inşaatı tamamlanan bir binanın önünde yapılan kazı sırasında göçük meydana geldi. Göçükte, Sinan Yaman (41) ve İzzet Keskin (26) isimli çalışanlar toprak altında kaldı. Olay yerine inşaatta çalışan işçilerin ihbarı üzerine polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçileri kurtarmak için ekipler yoğun bir arama kurtarma çalışması başlattı. Saatler süren çalışmalar sonucunda, işçiler Sinan Yaman ve İzzet Keskin'in cansız bedenlerine ulaşıldı. Can veren işçilerden İzzet Keskin'in 2 kardeşinin de aynı inşaatta işçi olduğu öğrenildi. Öte yandan Sinan Yaman'ın, İzzet Keskin'i kurtarmaya çalışırken kayan toprağın altında kaldığı kaydedildi.