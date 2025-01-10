Prof. Dr. Ergün: Üç kadından biri şiddete uğruyor

TBMM Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, akademisyenleri dinledi. Başkanlığını AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu'nun yaptığı toplantıda, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Özmete ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güneş Okuyucu Ergün, komisyon üyelerine sunum yaptı. Kadına yönelik şiddetin çok boyutlu ve toplumsal bir sorun olduğunu belirten Prof. Dr. Güneş Okuyucu Ergün, dünyada her üç kadından birinin şiddete uğradığını söyledi. Kadına karşı şiddet olaylarının çoğunda failin kadının bir yakını olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Ergün, eğitim seviyesinin düşük olmasının da şiddet seviyesini artırdığını anlattı.

Ergün, "Şiddet olaylarının temelinde faillerin kadını ayrı özgür ve eşit bireyler olarak görmemesi, aksine daima hükmedilmesi, kontrol altında tutulması gereken eksik kimseler olarak algılaması, kadının bir birey olarak ayrı ve özgür bir iradesi olduğunu, kendi iradesiyle kararlar alabileceğini, 'hayır' diyebileceğini, ayrılabileceğini, boşanabileceğini kabul edememesi yatıyor. Alkol ve uyuşturucunun kadına yönelik şiddet riskini artırabileceğine yönelik çalışmalar da bulunuyor. TCK dışındaki düzenlemelere baktığımızda, muadili olabilecek ülkelerdeki düzenlemelerden geride değil. Özellikle cinsel suçlar bakımından çok daha ağır cezalar getirdiğini görüyoruz" diye konuştu.

'YÜZDEDE AZALMA VAR'

Prof. Dr. Emine Özmete de Türkiye'de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet araştırmalarına göre, 2008'e kıyasla 2014 yılında duygusal şiddet ve fiziksel veya cinsel şiddete maruz kalmış kadınların yüzdesinde azalma meydana geldiğini aktardı.