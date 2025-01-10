SON DAKİKA | Başkan Erdoğan, AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, AK Parti Denizli 8. Olağan İl Kongresi ve Aydın- Denizli Otoyolu Açılışı Töreni'ne katıldıktan sonra Aydın'a geçti. Başkan Erdoğan AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulunuyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Kardeşliğimiz, dayanışmamız yol arkadaşlığımız daim olsun. Bugün 2 önemli etkinliğimizi gerçekleştirmek için Aydın'a geldik. Öncelikle Aydın-Denizli Otoyolu'nun açılışının gerçekleştirdi. Bu yol tüm Ege'ye çok önemli katkılarda bulunacak. 1 buçuk ile 2 saat süren yolculuk süresini 55 dakikaya indirdik. Bu önemli yatırımın Aydın ve Denizli başta olmak üzere tüm Ege'ye hayırlı olmasını diliyorum.

Şimdi de yol arkadaşlarımızla kucaklaşıyoruz. AK Parti Aydın 8. Olağan İl Kongresi'nin hayırlı olmasını diliyorum. Teşkilatımıza bir şekilde emek veren ama artık aramızda bulunmayan kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum. Dün vefat uzun yollar birlikte yürüdüğümüz Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet diliyorum. Bayrağı devreden kardeşlerime emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Aydın ülkemizin gönül aydınlığıdır. Aydın'dan efe çıkar, zeybek çıkar. Aydın'dan darbeci çıkmaz. Şehit başbakanımız Adnan Menderes gibi milletin adamları çıkar. Aydın'dan 'ya istiklal ya ölüm diyen' yiğitler çıkar. Eğer bu topraklar üzerinde asırlardır huzurlar içinde yaşıyorsak bu her bir şehidimizin sayesindedir. Bu vatanın bu bayrağın bize aziz şehitlerimizin emaneti olduğunun farkındayız. İşte bu yüksek şuurla şehitlerimizin canlarını feda ettikleri emanetlere sımsıkı sahip çıkıyoruz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek, şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız. Bölücü terör musibetinden ülkemizi kurtaracağız. Son dönemde çok ciddi mesafe yer aldık. Bölücü terör örgütüne çok ağır bedeller ödettik. Sınırlarımız içindeki terör varlığını büyük ölçüde bitirdik. Kadil'le ülkemiz arasında sarsılmaz bir duvar ördük. Ülkemizin güneyinde oluşturulmak istenen terör kuşağını 4 koldan kırıp attık.

Teröristlerin önünde iki seçenek var. Ya silah bırakacaklar ya da tasfiye olmaktan kurtulamayacaklar.